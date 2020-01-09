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Крах літака МАУ в Ірані: у мережу потрапили нові відео трагедії

STYLERЖиття    09.01.2020 - 12:00
Крах літака МАУ в Ірані: у мережу потрапили нові відео трагедії
Авіакатастрофа МАУ в Ірані (Колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі розмістили в мережі нові відеозаписи авіакатастрофи біля Тегерана

Авіалайнер МАУ зазнав аварії 8 січня в околицях Тегерана, Іран. На борту літака було 165 пасажирів і 9 членів екіпажу. Як повідомили в попередньому звіті Організації цивільної авіації Ірану, український борт загорівся після того, як набрав висоту і спробував повернутися в аеропорт. Вибух стався після того, як літак зіткнувся із землею.

Також зазначається, що екіпаж літака не повідомляв про які-небудь незвичайні обставини під час польоту.

За словами голови організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, у пілотів літака не було зв'язку з командно-диспетчерським пунктом.

"Відразу після зльоту літака до злітно-посадкової смуги аеропорту імені імама Хомейні бездротовий зв'язок між літаком і командно-диспетчерським пунктом обірвався", - повідомив він.

Відео трагедії записали на камери місцеві жителі й опублікували їх в соціальних мережах. За даними відеозаписів можна помітити, що літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ рейсу 752 "Тегеран - Київ" злетів з аеропорту Імама Хомейні і буквально через кілька хвилин впав в околицях Тегерана.

На кадрах відео видно темну вулицю, яку різко висвітлює світло, а після цього починають падати уламки літака.

Ще кілька відео можна подивитися тут.

В авіакатастрофі в Ірані загинуло 11 громадян України – 9 членів екіпажу та 2 пасажира. Крім того, на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Британії.

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