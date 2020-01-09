Мне изменили рейс: пилот МАУ признался, что должен был лететь в упавшем самолете

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране (Коллаж РБК-Украина)

Пилот МАУ пришел почтить память погибшего экипажа и признался, что должен был в тот день лететь в Киев

Самолет МАУ потерпел крушение рано утром 8 января возле Тегерана, Иран. На борту находилось 165 пассажиров и 9 человек экипажа. 11 человек – граждане Украины. Борт Boeing-737 авиакомпании МАУ рейса 752 "Тегеран - Киев" взлетел из аэропорта Имама Хомейни и буквально через несколько минут рухнул в окрестностях Тегерана.

Как сообщают в своих предварительных отчетах Организация гражданской авиации Ирана, украинский самолет загорелся в воздухе сразу после того, как набрал высоту. Пилоты развернули самолет, чтобы вернуться в аэропорт, но авиалайнер упал. Никто не выжил.

В Борисполе выставили фотографии погибших членов экипажа, и украинцы едут почтить их память. Одним из посетителей стал пилот по имени Артем. Он рассказал, что должен был лететь на рейсе "Тегеран-Киев" вместо погибшего пилота Игоря Хоменко. Однако в последний момент ему заменили рейс на другой – в Лондон.

"Я должен был лететь рейс вместо Хоменко. Мне изменили рейс на Лондон", - сообщил он журналистам.

Пилот рассказал, что видел весь экипаж прямо перед вылетом и отметил, что они выглядели обеспокоенными.

"Мы сидели за соседними столиками в брифинге. Они были очень обеспокоены, видимо, они знали, было предчувствие какое-то… Я пожелал им хорошего рейса. Так же и они мне", - добавил Артем.

Пилот МАУ рассказал, что должен был лететь в упавшем самолете