Кейт Міддлтон перебуває під тиском через Меган Маркл: що сталося

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Кейт Міддлтон довелося взяти на себе додаткові зобов'язання після виходу Меган Маркл і принца Гаррі з королівської сім'ї

Кейт Міддлтон взяла на себе більше королівських обов'язків після "Мегсіта". Через це герцогиня Кембриджська знаходиться під "тиском". Причиною тому є необхідність в модернізації монархії після складання повноважень герцогами Сассекскими. Про це повідомила відзначена нагородами журналістка і помічник редактора The Telegraph Камілла Томіни.

Телекомпанія, яка спеціалізується на королівській родині, оголосила на ранковому шоу у Великобританії, що 38-річна мати трьох дітей успішно "вийшла з тіні".

"Це рух монархії вперед, але на герцогиню Кембриджську дійсно чинять тиск, щоб змусити членів королівської сім'ї рухатися в майбутнє", - пояснила Томіни.

Також експерт прокоментувала місце принца Вільяма.

"Так, принц Вільям - зірка, але останнім часом вся справа в Кейт, і вона значно покращила свою "гру", - додала журналістка.

При цьому шлях Кейт Міддлтон за час перебування Меган Маркл в королівській родині змінився, вважає експерт.

"Тепер вона обрала свій власний шлях, зосередившись на перших роках виховання дітей. Вона хоче присвятити своє трудове життя дитинству і тому, як воно впливає на доросле життя. Вона робила це таємно вже вісім років. Зараз вона виходить з тіні принца Вільяма, щоб прокласти свій власний шлях майбутньої принцеси Уельської", - заявила Томіни.

Журналістка поділилася, що інші члени королівської сім'ї після "Мегксіта", як і Міддлтон, будуть грати більш важливу роль, включаючи дочку королеви Єлизавети II принцесу Анну, а також Софі, графиню Уессекську.

Королівський письменник Леслі Керролл раніше сказав Fox News, що тепер на дружину Вільяма покладатиметься більше королівських обов'язків, ніж коли-небудь раніше.

"Королева може очікувати, що Кейт посилить свої виступи у Великобританії й буде ще більш популярною, ставши обличчям і покровителем додаткових благодійних організацій та фондів. Меган більше не буде у Великобританії, щоб розділити обов'язки", - додав Керролл.