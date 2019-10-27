Як змінилося життя дівчини Андрія Богдана після появи в політиці

Анастасія Слічна – кохана глави АП Андрія Богдана. В інтерв'ю "Світському життю" дівчина розповіла, як змінилося її життя після вступу на посаду її молодика. Слічна зізналася, що іноді турбується з приводу його і своєї безпеки. Про це вона розповіла у розмові з Катериною Осадчою, передає ТСН.

Як розповідає сама Анастасія Слічна, в її житті практично нічого не змінилося. Єдине що – вона з більшою відповідальністю публікує фотографії та публікації в соціальних мережах.

"Ви знаєте, моє життя не змінилася. У мене немає охорони. Бувають дні, коли я Андрію кажу: "Андрій, все буде добре, мені не потрібно нічого боятися?". Андрій каже: "ні-ні, все добре". Тому я сама воджу свій автомобіль. В принципі, в моєму житті нічого не змінилося. Я як жила, так і живу. Звичайно, так, тепер я думаю, що мені запостити в Facebook або Instagram. Ми часто буваємо на якихось заходах, ми ходимо в кіно, ми проводимо дуже активно вихідні - до нас завжди приїжджають друзі", - розповідає Анастасія.

Дівчина також розповіла трохи про особисте життя з Андрієм Богданом.

"Андрій не обмежує, він іноді, наприклад, сьогодні, пішов на футбол, я пішла на "Міс Україна-Всесвіт". Мені здається, що він трохи образився, але він сказав: "добре, їдь, потім приєднуйся до нас", - додала Слічна.

Перша леді Офісу Зеленського також є радником Андрія Богдана.

"Взагалі я завжди була дуже така енергійна, іноді могла висловитися десь жорстко, але ви знаєте, після знайомства з Андрієм, я зрозуміла, що я дуже спокійна. І так, дуже часто я йому кажу: "Андрій, потрібно бути тут м'якше, можливо тут не звертай уваги". І він дуже часто зі мною радиться. Не з політичних якимось там питань, а за життєвими або пов'язаними з відносинами з друзями", - зізнається дівчина.

Анастасія Слічна розповіла як змінилося її життя після відходу Андрія Богдана в політику (відео: youtube.com)

Також Анастасія Слічна зізналася, що хоче заміж за Андрія Богдана.

Нагадаємо, що помічник Зеленського має спільний бізнес з людьми Путіна.