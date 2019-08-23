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Депутати визначилися з порядком першого засідання нової Ради

Новини » Політика    23.08.2019 - 13:13
Депутати визначилися з порядком першого засідання нової Ради
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Присяга відбуватиметься на другому поверсі Верховної ради за участі представників ЦВК

Під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів проголосовано за план-сценарій першого урочистого засідання Верховної ради, яке відбудеться 29 серпня. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Новообрані депутати не мали заперечень і підтримали проект плану.

"Питання план-сценарій урочистого засідання з нагоди складання присяги народними депутатами України, обраними 21 липня 2019 року. План-сценарій урочистого засідання був запропонований та опрацьований другою підгрупою. Якщо немає заперечень та зауважень... Прошу голосувати за нього в цілому", - заявив Разумков.

Так, депутати проголосували за рішення одноголосно.

Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде відбуватись на 2 поверсі ВРУ за столами реєстрації за участі представників Центральної виборчої комісії.

"Спочатку ми звернулись до ЦВК щодо їх присутності на урочистому засіданні і врученні посвідчень народних депутатів. ЦВК розглянула це питання і прийняла рішення, уповноважила секретаріат комісії видати ці посвідчення. Видача таких посвідчень буде відбуватись за столами реєстрації народних депутатів", - додали депутати під час засідання.

Нагадаємо, раніше нардепи затвердили назви та предмети відання комітетів. Зокрема, нардепи змінили назву комітету з питань прав людини. Також підготовча група запропонувала зменшити кількість комітетів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на посаду заступника голови Верховної ради було подано декілька кандидатур. Однак запропоновані кандидатури ще обговорюватимуться.

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