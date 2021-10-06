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Під Рівним школярі замість навчання копають картоплю: що сталося

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Рівненська область, Середа 06 жовтня 2021 21:43
Під Рівним школярі замість навчання копають картоплю: що сталося Під Рівним учні замість навчання копають картоплю (фото: УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

В селі Віллі Рівненської області школярі перейшли на дистанційне навчання через відмову деяких вчителів опорного ліцею вакцинуватися. Однак, третина учнів не може під`єднатися, через відсутність інтернету у селі. Тому замість парт осінь школярів минає на полі: з відрами й картоплею.

Про це пише ТСН.

Чому школярі не на навчанні

Так, учень 8 класу Тарас допомагає збирати врожай, хоча мав би зараз бути на 3 уроці. У нього зараз дистанційка, але вчитися онлайн просто не має змоги.

У хлопця немає телефону, бо той зламався, а про комп'ютер, як і більшість дітей у Віллі та довколишніх селах немає.

За словами мами дев'ятикласника Михайла, за півтора тижня дистанційки до жодного уроку її син так і не під'єднався. Як розповіла директорка соснівського ліцею Людмила Веремчук, проблеми з Інтернетом має третина учнів.

Чому перейшли на дистанційне навчання

У ліцеї з 5 по 11 клас учні навчаються вдома, а це понад 320 учнів. Дистанційне навчання тут, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів, бо вони відмовились від щеплень.

"Дехто з релігійних міркувань. Було ще питання страху, люди не довіряли вакцині. Ми запрошували медпрацівників до закладу, пропонувалася будь-яка вакцина на вибір", - розповідає директорка.

За словами керівника головного управління загальносередньої дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, в Україні лише близько 40 шкіл не мають доступу до Інтернету взагалі ніякого.

Тому педагоги дзвонять, переказують, радять як правильніше опрацювати матеріал і де його черпати. Вони вдаються до різних вигадок, щоби освітній процес не зупинився для тих, хто на дистанційці без Інтернету чи гаджетів.

Тож в соснівському ліцеї сподіваються, що учні уже невдовзі сядуть за парти. Бо від початку дистанційки вчителі почали вакцинуватися активніше і вже нарахували 72% щеплених педагогів

Раніше ми повідомляли, що понад 80% працівників шкіл в Україні отримали вакцину.

Також ми писали, що Львів готується закрити школи і посилити карантин.

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