Не знущайтеся над дітьми: Комаровський здивував порадою про продукт-"панацею"

Євген Комаровський розвіяв популярний міф про такий корисний продукт, як риб'ячий жир. Не дивлячись на всі його достоїнства - це справжнє джерело вітаміну D - істотний смаковий "мінус" здатний відлякати навіть дорослих, що вже казати про дітей. Відомий педіатр зазначив, що примушувати малюків приймати його "з під палки" зовсім немає потреби. Лікар вищої категорії в своєму Instagram пояснив чому.

Відповідаючи на питання чоловіка в залі щодо риб'ячого жиру для дітей, доктор Комаровський закликав звернути увагу на альтеративу цьому продукту, який називають панацеєю від багатьох хвороб.

"Нас у дитинстві усіх годували неприємним риб'ячим жиром в рідкому вигляді. Говорили про користь. Зараз він є в капсулах. З якого віку і в якій кількості можна давати цей препарат?" - запитали у Комаровського.

Ілюстративне фото: Риб'ячий жир в капсулах (pixabay.com)

Педіатр попросив перестати мучити малюків.

"Настійно всім рекомендую не знущатися над дітьми риб'ячим жиром в жодних формах", - заявив Коморовський.

Лікар додав, що в капсулах дитині важко його проковтнути, а в рідкому вигляді він має специфічний неприємний смак.

"Риб'ячий жир - це джерело вітаміну D. В XXI столітті є купа інших зручних джерел вітаміну D. Крапля готового препарату замінює купу капсул риб'ячого жиру і при цьому не треба знущатися над дитиною", - сказав доктор Комаровський.

При цьому він наголосив, що дорослі можуть приймати рибий жир на здоров'я.

"Кожна жінка, яка буде регулярно годувати риб'ячим жиром власного чоловіка - забезпечить йому шанси бути дідусем і навіть прадідусем. Ось це треба робити обов'язково", - пояснив Комаровський.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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