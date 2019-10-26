Знущання над дитиною: Комаровський вказав на помилки при купанні

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав слушні поради батькам немовлят

Доктор Комаровський розповів про найпоширеніші помилки при купанні новонароджених дітей. Про це педіатр поділився на своєму особистому сайті, де розповів, як це потрібно робити правильно.

Загальноприйняті споконвіку правила купання дитини педіатр назвав справжнім знущанням, яке показує, наскільки витривалим є новонароджений, щоб все це перенести.

При цьому дуже часто підхід до купання новонародженого стає серйозним каменем спотикання між старшим і молодшим поколіннями.

"У більшості сімей це питання вирішується так: вибирається одна з кімнат квартири, в якій за допомогою обігрівача свідомо створюється нестерпно задушлива атмосфера. Дуже часто цією кімнатою стає кухня, де включаються газові пальники", - пише педіатр.

Комаровський розповів, як і де купати дитину (vk.com/mamairebenok)

Дитину швидко занурюють у воду спеціальної дитячої ванночки, дістають, висушують і кутають.

"Купання в таких умовах зайвий раз доводить, що немовля здатне витримати будь-які знущання", - стверджує Комаровський.

Педіатр порадив батькам запам'ятати два важливих правила: