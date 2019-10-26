ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знущання над дитиною: Комаровський вказав на помилки при купанні

STYLERЖиття    26.10.2019 - 08:09
Знущання над дитиною: Комаровський вказав на помилки при купанні
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав слушні поради батькам немовлят

Доктор Комаровський розповів про найпоширеніші помилки при купанні новонароджених дітей. Про це педіатр поділився на своєму особистому сайті, де розповів, як це потрібно робити правильно.

Загальноприйняті споконвіку правила купання дитини педіатр назвав справжнім знущанням, яке показує, наскільки витривалим є новонароджений, щоб все це перенести.

При цьому дуже часто підхід до купання новонародженого стає серйозним каменем спотикання між старшим і молодшим поколіннями.

"У більшості сімей це питання вирішується так: вибирається одна з кімнат квартири, в якій за допомогою обігрівача свідомо створюється нестерпно задушлива атмосфера. Дуже часто цією кімнатою стає кухня, де включаються газові пальники", - пише педіатр.

Знущання над дитиною: Комаровський вказав на помилки при купанні

Комаровський розповів, як і де купати дитину (vk.com/mamairebenok)

Дитину швидко занурюють у воду спеціальної дитячої ванночки, дістають, висушують і кутають.

"Купання в таких умовах зайвий раз доводить, що немовля здатне витримати будь-які знущання", - стверджує Комаровський.

Педіатр порадив батькам запам'ятати два важливих правила:

  • дитину треба купати у ванній кімнаті,
  • а найкращим місцем для купання є звичайна доросла ванна.
Можете почати з пологового: Комаровський розповів, як привчити дитину до горщика Призводить до двох наслідків: Комаровський висловився про псевдокісту у дітей
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся