Висип тут не при чому: Комаровський зруйнував міф про алергію на грудне молоко

Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів про найбільш поширені алергени

Доктор Комаровський розповів, як насправді проявляється алергія у дитини на грудне молоко, а також які продукти насамперед варто звинувачувати в цьому. Цією інформацією педіатр поділився на своєму особистому сайті.

За словами Комаровського, алергічні прояви викликає не шоколад, полуниця, мед, а також все червоне. Саме такий список продуктів зазвичай стає табу для годуючих мам.

Найпоширенішими алергенами, здатними вплинути на дитину через грудне молоко, насправді є: білок коров'ячого молока, соя, пшениця, горіхи, арахіс, курячі яйця, риба, морепродукти і ракоподібні.

"І якщо у дитини з'являться ознаки харчової алергії або непереносимості будь-яких продуктів, які ви їсте, перше, на що потрібно думати: на якийсь продукт з цього списку", - пише педіатр.

Комаровський розповів, як проявляється алергія на грудне молоко (фото: pxhere.com)

Комаровський радить виключити імовірний продукт з раціону на час, а потім знову повернути його. Оскільки зазвичай організм видає алергічну реакцію як тимчасове явище, але іноді, дуже рідко, непереносимість буває постійною.

А профілактично, про всяк випадок, ці продукти виключати не варто. Бо діти саме тих мам, які морили себе виснажливими дієтами, в майбутньому найчастіше страждають від харчової алергії.

"Харчуючись різноманітно, ви тим самим проводите профілактику харчової алергії у своєї дитини", - стверджує педіатр.

Комаровський розповів, як проявляється алергія на грудне молоко (фото: Stuff.co.nz)

Доктор Комаровський рекомендує їсти все, але потроху, не налягаючи посилено на якийсь певний продукт.

Крім того, педіатр зруйнував міф щодо висипки і червоних щік у немовлят. За його словами, основним проявом непереносимості продукту є кров в калі. Сюди може додатися здуття, діарея, блювання.

"І останнє. Якщо ви виявили кров у калі своєї дитини, обов'язково зверніться до лікаря! Харчова алергія або непереносимість продукту дійсно одна з причин такого явища, але далеко не єдина", - резюмував Комаровський.