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У дитини затяжна температура: Комаровський розповів, коли треба бити на сполох

STYLERЖиття    19.10.2019 - 08:13
У дитини затяжна температура: Комаровський розповів, коли треба бити на сполох
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав важливу пораду щодо підвищеної температури

Доктор Комаровський розповів, чи варто турбуватися, якщо підвищена температура у дитини тримається більше семи днів. Про те, як бути у випадках, коли застуда ускладнилася затяжною температурою, педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський стверджує, що така ситуація нестандартна. Це може означати, що у дитини або незвичайний вірус, або бактеріальні ускладнення. Педіатр порекомендував батькам зустрітися з лікарем.

У дитини затяжна температура: Комаровський розповів, коли треба бити на сполох

Комаровський розповів, що робити, якщо температура довго не проходить (фото: unsplash.com)

Підйом температури у дитини першого року життя - це практично завжди означає вірусну інфекцію. І висока температура триває поки організм не сформує імунітет, тобто поки не виробляться противірусні антитіла.

Антитіла практично завжди виробляються на 5-6-й день хвороби. А у випадку вірусу герпесу або аденовірусу для цього потрібно більше часу.

Вироблення антитіл приводить до нейтралізації вірусу і до остаточної нормалізації температури, що зазвичай і відбувається на 7-й день хвороби.

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