Б'є дітей: у Кропивницькому розгорівся скандал через 9-річну школярку (відео)

Школярка б'є дітей у Кропивницькому (фото: колаж РБК-Україна)

9-річна школярка регулярно зриває уроки і б'є дітей

У Кропивницькому Кіровоградської області батьки не хочуть водити своїх дітей в школу через те, що їх систематично б'є однокласниця. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Батьки скаржаться, що вже неможливо терпіти 9-річну дівчинку, яка постійно зриває навчальний процес. Крім того, вона постійно ображає і б'є своїх однокласників.

Вчителька розповіла, що коли попросила щоденник дівчинки, вона накинулася на неї і почала викручувати руки. Вчительці довелося віддати щоденник.

Школярка б'є дітей у Кропивницькому (відео: YouTube/ТСН)

У свою чергу директор школи заявив, що розуміє обурення батьків, але виключити дівчинку зі школи він теж не може, оскільки вважає, що кожен має право отримати освіту.

При цьому він зазначив, що дівчинка пройшла медичне обстеження і ніяких протипоказань у неї не виявлено. Батькам важкої дитини пропонували допомогу психолога, але вони відмовилися відвідувати фахівця.

Крім того, мати дівчинки заявила, що це її дитина постраждала в даній ситуації. Керівниця центру інклюзивної освіти Кропивницького радить батькам і вчителям змиритися з ситуацією і знайти підхід до дівчинки.

Нагадаємо, що в Одесі 11-дівчинку прямо на уроці насильно забрали в притулок. Вона виховувалася у багатодітній родині, і крім неї в будинку є ще четверо дітей. Мама померла два роки тому, і вихованням дітей займається батько.