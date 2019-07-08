У Дніпрі нелюди втопили людину заради відео: несподіваний поворот у справі

Фото: колаж РБК-Україна

Суд у Дніпрі відпустив убивць під домашній арешт

Підозрюваних у жорстокому вбивстві 48-річного чоловіка у Дніпрі випустили з СІЗО під домашній арешт. Двоє молодиків 22 і 26 років побили і втопили людину, знімаючи все це на телефон. Злочин було скоєно в квітні, і ось усього за кілька днів до початку суду їх відпустили з-під варти на свободу. Про це повідомляєть "Факти".

Нагадаємо, що 6 квітня п'яні молодики після сварки в кафе з жителем Запоріжжя побили його і скинули в річку - від отриманих травм чоловік не зміг виплисти на берег і помер. У поліції за фактом злочину відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 115 КК (умисне вбивство). Підозрюваним загрожує довічне.

Зі слів першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, причиною звірячого вчинку стало бажання зняти "цікаве відео".

Як розповіли в прокуратурі Дніпропетровської області, після вердикту суду щодо зміни запобіжного заходу молодикам вони не можуть оскаржити рішення на стадії судового розгляду.

У Дніпрі побили нелюди і втопили чоловіка заради відео (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Прокуратура наполягала, щоб підозрювані залишалися під вартою на час суду. Але їх адвокати домоглися того, що буквально за кілька днів до початку розгляду справи в суді підозрюваних відпустили під домашній арешт", - сказала прес-секретарка обласної прокуратури Олександра Сараєва.

Вона зазначила, що клопотання про зміну запобіжного заходу прокурор може подати, якщо вони порушують режим утримання під домашнім арештом, не з'являться на судове засідання або поїдуть з місця реєстрації.

У Дніпрі молодики 22 і 26 років жорстоко вбили чоловіка (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

У Кіровському райсуді Дніпра розповіли, що адвокати підозрюваних надали документи з позитивною характеристикою молодих людей за місцем проживання. Після цього судді задовольнили клопотання захисту нелюдів.

У Дніпрі п'яні молодики побили і втопили чоловіка, знімаючи на телефон (Відео: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві підлітки жорстоко побили бездомного, а сам напад зняли на відео і потім обликовали в інтернеті. Після цього хлопців вирахували і вчинили самосуд.

Також ми писали про те, що в Маріуполі школярі побили однолітка і знімали знущання на відео, після чого оприлюднили ролик в інтернеті.