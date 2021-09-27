Побитому танцюристу Дорофєєвої вставили в голову титанову пластину (фото)

Танцюрист Дорофєєвої Євген Гончаренко після сильного побиття переніс операцію на черепі. 22-річному хлопцеві вставили в голову титанову пластину замість пошкодженої кістки.

Про це повідомила Надя Дорофєєва в Instagram-сторіз .

"Жені зробили операцію. Наш хлопчик поправляється", - написала популярна українська співачка.

Вона також опублікувала фото Євгена після операції, і подякувала всім, хто турбується про його здоров'я.

Скріншот з Instagram

Детальніше про цю операцію Гончаренко розповів раніше журналістам телеканалу "Україна". Він говорив, що лікарям не вдалося відновити кістку і як тільки буде готова титанова пластина, йому відразу ж зроблять операцію.

На своїй сторінці в Instagram танцюрист також виклав фото, на якому він стоїть з перебинтованою головою.

"Додому повертається вже титановий бой", - написав він.

Скріншот з Instagram

Побиття Євгена

Інцидент стався 31 липня, коли танцюрист разом з друзями вийшов з гей-клубу "LIFT". Його побив 28-річний військовий Управління державної охорони.

Євген при падінні сильно вдарився головою, після чого у нього стався крововилив в мозок. Спочатку лікарі не пускали до нього в палату взагалі нікого, навіть мати. Лікарям довелося його ввести в штучну кому.