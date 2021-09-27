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Избитому танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину (фото)

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 16:49
Избитому танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину (фото) Фото: Евгений Гончаренко (instagram.com/zhenja_goncharenko)
Автор: Роман Мирончук

Танцор Дорофеевой Евгений Гончаренко после сильного избиения перенес операцию на черепе. 22-летнему парню вставили в голову титановую пластину вместо поврежденной кости.

Об этом сообщила Надя Дорофеева в Instagram-сториз.

"Жене сделали операцию. Наш мальчик поправляется", - написала популярная украинская певица.

Она также опубликовала фото Евгения после операции, и поблагодарила всех, кто беспокоится о его здоровье.

Избитому танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину (фото)

Скриншот с Instagram

Подробней об этой операции Гончаренко рассказал ранее журналистам телеканала "Украина". Он говорил, что врачам не удалось восстановить кость и как только будет готова титановая пластина, ему сразу же сделают операцию.

На своей странице в Instagram танцор также выложил фото, на котором он стоит с перебинтованной головой.

"Домой возвращается уже титановый бой", - написал он.

Избитому танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину (фото)

Скриншот с Instagram

Избиение Евгения

Инцидент произошел 31 июля, когда танцор вместе с друзьями вышел из гей-клуба "LIFT". Его избил 28-летний военный Управления государственной охраны.

Евгений при падении сильно ударился головой, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг. Изначально врачи не пускали к нему в палату вообще никого, даже мать. Врачам пришлось его ввести в искусственную кому.

Напомним, на 17-й день после выхода из комы Гончаренко засветился на подиуме Ukrainian Fashion Week.

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