Избитому танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину (фото)
Танцор Дорофеевой Евгений Гончаренко после сильного избиения перенес операцию на черепе. 22-летнему парню вставили в голову титановую пластину вместо поврежденной кости.
Об этом сообщила Надя Дорофеева в Instagram-сториз.
"Жене сделали операцию. Наш мальчик поправляется", - написала популярная украинская певица.
Она также опубликовала фото Евгения после операции, и поблагодарила всех, кто беспокоится о его здоровье.
Скриншот с Instagram
Подробней об этой операции Гончаренко рассказал ранее журналистам телеканала "Украина". Он говорил, что врачам не удалось восстановить кость и как только будет готова титановая пластина, ему сразу же сделают операцию.
На своей странице в Instagram танцор также выложил фото, на котором он стоит с перебинтованной головой.
"Домой возвращается уже титановый бой", - написал он.
Скриншот с Instagram
Избиение Евгения
Инцидент произошел 31 июля, когда танцор вместе с друзьями вышел из гей-клуба "LIFT". Его избил 28-летний военный Управления государственной охраны.
Евгений при падении сильно ударился головой, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг. Изначально врачи не пускали к нему в палату вообще никого, даже мать. Врачам пришлось его ввести в искусственную кому.
Напомним, на 17-й день после выхода из комы Гончаренко засветился на подиуме Ukrainian Fashion Week.
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