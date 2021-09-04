Діму мучили, катували: дівчина вбитого "копами" в Польщі українця розкрила подробиці трагедії

У Польщі у Вроцлаві поліцейські побили 25-річного українця при затриманні та залишили зв'язаним ременями у витверезнику, після чого хлопець помер. Трагедія сталася ще наприкінці липня, але тільки недавно стала відома громадськості. МЗС України контролює розслідування справи , а польська сторона поінформувала про покарання деяких "копів".

Нові подробиці кричущого випадку розкрила дівчина загиблого уродженця Тернополя, який виїхав на заробітки до Польщі, розповівши про фатальний для Дмитра Никифоренка день. Про це передає видання " ТЕРЕН ".

Сузанна Водолівова з Полтави познайомилася з ним на заробітках у Польщі, і пара жила разом, збираючись одружитися і надалі залишитися тут.

Тернополянин у Вроцлаві працював на будівництві близько 2 років, чекав на карту поляка.

Дівчина наголошує, що хлопець просто не міг спровокувати польських поліцейських на такі жорсткі дії. І взагалі вона жодного разу не бачила Никифоренка агресивним. Крім того, в день його загибелі вони постійно телефонували один одному і спілкувалися.

"Діма не був ні алкоголіком, ні наркоманом, як тепер кажуть в польській поліції. Він все життя займався спортом, взагалі не пив. Але в той вечір погодився посидіти з хлопцями після зміни, оскільки тільки почав працювати в цьому місці і не хотів бути "білою вороною"", - говорить Сузанна.

25-річний Дмитро Никифоренко з Тернополя працював у Польщі та жив з дівчиною (фото: facebook.com)

З колегами вони влаштували барбекю, смажили сосиски, трохи випили, але Дмитро підтримував зв'язок з дівчиною, і сказав їй, що зібрався йти додому поспати.

В останній раз, коли пара спілкувалася телефоном, українець був на зупинці, але потім зв'язок перервався. Надалі на виклики більше він не відповідав.

Дмитро Никифоренко і Сузанна Водолівова збиралися одружитися (фото: facebook.com)

Польські "копи" запевняють, що хлопець нібито буянив в автобусі, через що його висадили на зупинці.

Відеозапис з кадрами, як поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча він поводився не агресивно, підтверджує слова дівчини.

Сузанна розповіла, що про смерть хлопця дізналася тільки на третю добу пошуків, але лише через тиждень їм дозволили упізнати тіло.

Дмитро Никифоренко (фото: facebook.com)

"Спочатку нам сказали, що у нього зупинилося серце. Потім, що його довелося зв’язати, тому що він був агресивним. Але пізніше до мене додзвонився журналіст польського ЗМІ, який бачив запис з витверезника… Він розповів, що Діму мучили, катували і били... Вони тримали його, бризкали з газового балончика… Він благав, щоб його не били. Те, що він вкусив поліцейського, - це правда. Але вкусив коли? Вони всі сиділи на ньому і душили, і він укусив, щоб хоч якось вирватися. Він боровся до останнього, щоб його відпустили", - не стримує сліз дівчина.

Вона додає, що хоча теж працювала в Польщі, в цю країну після події більше не повернеться.

Дівчина Дмитра Никифоренка розповіла про трагічну загибель хлопця після побиття польськими поліцейськими (фото: facebook.com)