Як уникнути штрафів: у МВС дали пораду власникам "євроблях"

Правоохоронці дали поради водіям, як уникнути штрафів за авто на єврономерах
Поки нове скликання Верховної Ради ухвалить закон про пільговий період перебування в Україні авто з іноземною реєстрацією, власники "евроблях" можуть залишити свої авто в гаражі. Про це повідомив радник МВС Володимир Мартиненко в ефірі одного з українських телеканалів.
Мартиненко заявив, що з точки зору державних органів так говорити не можна, тому що це заклик до невиконання закону, але одне з вирішення цієї проблеми - не створювати прецеденти.
Він підкреслив, що якщо автомобіль не виїжджає на дорогу, то в цьому випадку неможливо покарати водія за керування цим автомобілем. В даний момент існує два варіанти, або виїжджати і потрапляти під штрафи поліції, або ж просто почекати.
Штрафи для власників "євроблях" (фото: колаж РБК-Україна)
Варто зазначити, що для автомобілів з іноземною реєстрацією, які порушують закони перебування в Україні, діють такі штрафи:
Нагадаємо, що з 22 серпня в Україні набув чинності закон про "авто на єврономерах", згідно з яким 25% знижки на розмитнення автомобілів діяти не будуть.
Раніше повідомлялося про те, що в МОЗ зробили быльш жорстким отримання меддовідки для водіїв.