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Twitter можуть оштрафувати через злом акаунтів знаменитостей

США, Субота 18 липня 2020 06:38
Twitter можуть оштрафувати через злом акаунтів знаменитостей
Фото: Twitter (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Комісія проведе ретельне розслідування щодо дотримання вимог безпеки

Компанія Twitter може отримати великий штраф через злом акаунтів відомих людей. Це могло порушити угоду з Федеральною торговою комісією (ФТК) США.

Про це повідомляє Bloombrg.

Так, ФТК найближчим часом займеться перевіркою за фактом порушення домовленості, укладеної у 2010 році.

Дана угода зобов'язує Twitter через незалежного аудитора двічі на рік проводити оцінку своїх заходів з забезпечення безпеки користувачів і вказувати ім'я відповідального за інформаційну безпеку співробітника.

Угоду між Twitter і ФТК було укладено терміном на 20 років, що дозволить комісії провести ретельне розслідування щодо дотримання вимог домовленості.

Нагадаємо, хакери зламали облікові записи десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. На зламаних акаунтах з'являлися повідомлення із закликом надсилати біткойни на електронні гаманці. У відповідь обіцяли повернути криптовалюту у подвійному розмірі. У підсумку на електронні гаманці хакерів прийшло близько 300 переказів на суму понад 110 тисяч доларів.

РБК-Україна писало, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало розслідування хакерських атак на Twitter-акаунти знаменитостей.

Нагадаємо, ЄС має намір посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook.

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