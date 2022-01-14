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Як позбутися жовтих плям на старих подушках: цей метод врятує ваші речі

Автор: Тетяна Самарук

Подушки з часом втрачають свій привабливий вигляд і на них з'являються жовті плями. Але якщо ви замислитеся над тим, як відбілити жовті плями на подушках, то це можна зробити дуже просто, використовуючи кілька поширених продуктів, які є майже у кожному домі.

Про це пише popsugar.

Так, подушки потрібно прати двічі на рік, але потрібно знати, як це робити правильно.

Як відчистити жовтизну на старих подушках

Для цього знадобиться:

  • 1 склянка перекису водню;
  • 1/2 склянки оцту;
  • пральний порошок;
  • підсилювач прання.

Спочатку покладіть старі подушки в пральну машину і замочіть. Прання двох подушок за раз урівноважує пральну машину, щоб вона чистила рівномірно. Потім додайте перекис водню та оцет в барабан.

Після виперіть подушки звичайним рідким мийним засобом разом із підсилювачем для білизни.

Від покращить можливості вашого мийного засобу, ретельно очищаючи подушки.

Витягніть подушки з пральної машини та киньте їх у сушильну машину. Тільки після цього ви зможете насолоджуватися свіжими білими подушками.

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