Як позбутися жовтих плям на старих подушках: цей метод врятує ваші речі

Так, подушки потрібно прати двічі на рік, але потрібно знати, як це робити правильно.

Як відчистити жовтизну на старих подушках

Для цього знадобиться:

1 склянка перекису водню;

1/2 склянки оцту;

пральний порошок;

підсилювач прання.

Спочатку покладіть старі подушки в пральну машину і замочіть. Прання двох подушок за раз урівноважує пральну машину, щоб вона чистила рівномірно. Потім додайте перекис водню та оцет в барабан.

Після виперіть подушки звичайним рідким мийним засобом разом із підсилювачем для білизни.

Від покращить можливості вашого мийного засобу, ретельно очищаючи подушки.

Витягніть подушки з пральної машини та киньте їх у сушильну машину. Тільки після цього ви зможете насолоджуватися свіжими білими подушками.