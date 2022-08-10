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Як позбутися шерсті тварин під час прання: 4 лайфхаки, які точно допоможуть

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Середа 10 серпня 2022 20:25
Як позбутися шерсті тварин під час прання: 4 лайфхаки, які точно допоможуть Як позбутися шерсті під час прання (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли у вас є домашня тваринка, то однією з проблем стає її шерсть, яка знаходиться у кожному куточку будинку. Однак, частіше за все її можна знайти на одязі, і відчистити її звідти доволі складно.

Який спосіб допоможе видалити шерсть тварин з одягу під час прання - читайте нижче.

Допоможе кухонна губка

Її треба всього лише помістити у пральний барабан. Губка, мов магніт, збере всі ворсинки, волосинки та шерсть домашніх улюбленців.

Губку варто змінювати раз на місяць. Навіть якщо на одязі, на перший погляд, залишків шерсті нема, все одно краще губку класти. Все тому, що цей спосіб прання зменшує кількість "катишків".

Серветка

Під час прання звичайна волога серветка збирає з одягу на себе дрібне сміття: шерсть, волосся, пух, ворсинки, нитки. Також серветка під час прання через легкість піднімається з потоком води вище - аналогічно з волоссям і шерстю.

До того ж можна використати серветки з мікрофібри, адже вона також ефективна у боротьбі із шерстю та волоссям.

Гумові рукавиці

Господарські рукавички, які виготовлені з гуми або латексу, чудово підходять для боротьби з шерстю на одязі. Їх потрібно надягнути, намочити водою та провести по забрудненому одягу. В результаті мокра гума збере на себе всю шерсть.

Сітчасті мішки

Такі мішки для прання не лише запобігають деформуванню речей, але і виконують функцію фільтра. Під час прання вони збирають на себе більшу частину шерсті.

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