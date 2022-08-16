Як позбутися нав'язливої реклами в соціальних мережах: вам допоможе цей простий алгоритм

Ваша стрічка в Facebook стала нагадувати рекламний проспект і замість постів своїх друзів ви бачите рекламу непотрібних товарів? Є можливість позбутися від конкретної реклами та повністю її заблокувати у своїй стрічці.
Як це зробити, розповіли в Telegram-каналі Держспецзв'язку.
Після ваших пошукових запитів в google, в соціальних мережах починає з'являтися реклама на підставі ваших уподобань. І тому є кілька причин.
Наприклад, рекламодавець налаштував відповідне таргетування під параметри якого підпадає користувач (житель Києва, хлопець 25-45 років, захоплюється велоспортом).
А ще соціальна мережа дійсно може збирати інформацію про ваші інтереси, спираючись на вашу активність, а також на дані "партнерів, підрядників і третіх сторін" - про це йдеться в Політиці конфіденційності Facebook.
Facebook дає можливість заблокувати окреме рекламне оголошення, змінити загальні налаштування на тему показу реклами та налаштувати їх "під себе".
Простий алгоритм видалення реклами
1. На головній сторінці Facebook в правому верхньому куті натисніть значок у вигляді трикутника.
2. Виберіть меню "Налаштування та конфіденційність", а потім "Налаштування".
3. Виберіть в меню категорію "Реклама". Тут ви зможете побачити сторінки, реклама з яких вам показувалася в стрічці. А також перелік реклами, яку ви приховали або навпаки - натискали на неї.
4. Внесіть зміни в дані, які використовуються для показу вам реклами. Можна дозволити або заборонити використовувати інформацію з вашого профілю. Або виключити себе з аудиторії певного рекламодавця.
При використанні Facebook на комп'ютері з браузера можна заблокувати рекламу через спеціальні додатки - наприклад, FB Purity, Ad Blocker for Facebook.
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