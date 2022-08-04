Ми все робили невірно. Скільки разів потрібно перезавантажувати смартфон, щоб він працював нормально?

Коли наш телефон починає "глючити" або працювати повільно, ми, як правило, перезавантажуємо його, щоб виправити помилки і оптимізувати його роботу. Однак виключення телефону не всім до смаку.

Скільки разів це потрібно робити, і чи потрібно взагалі, розповіли у виданні Sante.

Дійсно, деякі люди не люблять ризикувати і перезавантажувати свій телефон, побоюючись ввести неправильний PIN-код і, отже, заблокувати свій смартфон.

Тим не менш, перезавантаження телефону є неминучою операцією, навіть корисною для правильної роботи телефону, за умови, що вона виконується відповідно до стандартів.

Скільки разів можна перезавантажувати смартфон

Щоб зберегти продуктивність вашого смартфона і поліпшити його роботу, може знадобитися перезавантаження. Не варто зловживати цією функцією.

Перезапуску телефону раз на тиждень більш ніж достатньо. Вимкніть телефон, зачекайте кілька хвилин, перш ніж знову включити його.

В яких випадках смартфон можна перезавантажити?



Перезавантаження смартфона необхідне, коли вам потрібно встановити оновлення операційної системи. Зверніть увагу, що це дуже корисно для вашого смартфона. Вона дозволяє, по суті, посилити безпеку вашого пристрою, захистити його від багів і комп'ютерних вірусів.

Ви також можете перезавантажити телефон, якщо він починає гальмувати. Крім того, якщо ви відчуваєте, що ваш телефон перегрівається, перезавантаження може бути корисним рішенням, оскільки це допомагає запобігти перегріванню, викликаному незначними програмними помилками.

Зверніть увагу, що перегрів телефону також може бути викликаний надмірним використанням телефону або великою кількістю додатків, що працюють у фоновому режимі.

Якщо ви відчуваєте потребу перезавантажувати телефон частіше, ніж раз на тиждень, значить, щось не так з його роботою, тим більше, що телефон, навіть будучи старим, не вимагає більше одного перезапуску на тиждень.

Навіщо телефону перезавантаження?

Перезавантаження телефону раз на тиждень має значні переваги. Це звільняє оперативну пам'ять і запобігає роботу енергоємних додатків у фоновому режимі. Таким чином, ви уникнете розряду батареї, а також проблем з перегрівом і повільністю вашого смартфона.

Перезавантаження телефону також може поліпшити сигнал і збільшити обсяг мобільних даних.