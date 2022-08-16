Как избавиться от навязчивой рекламы в социальных сетях: вам поможет этот простой алгоритм

Почему лента завалена рекламными объявлениями?

После ваших поисковых запросов в google, в социальных сетях начинает появляться реклама на основании ваших предпочтений. И тому есть несколько причин.

Например, рекламодатель настроил соответствующее таргетирование под параметры которого подпадает пользователь (житель Киева, парень 25-45 лет, увлекается велоспортом).

А еще социальная сеть действительно может собирать информацию о ваших интересах, опираясь на вашу активность, а также на данные "партнеров, подрядчиков и третьих сторон" - об этом говорится в Политике конфиденциальности Facebook.

Как убрать навязчивую рекламу

Facebook дает возможность заблокировать отдельное рекламное объявление, изменить общие настройки на тему показа рекламы и настроить их "под себя".

Простой алгоритм удаления рекламы

В рекламном посте нажмите знак в виде трех вертикальных точек в верхнем углу.

Выберите в меню, что вы хотите сделать с рекламой:

Просто спрятать ее и больше не видеть в ленте. Тут можно выбрать объяснение, почему вы не хотите просмотра именно этой рекламы: не соответствующая, слишком часто повторяется, неприятный контент и так далее.

Пожаловаться на рекламу. Этот вариант подходит, если речь идет о постах мошенников, публикации с оскорбляющим содержимым и так далее.

В пункте "Почему я вижу эту рекламу" вы можете выбрать пункт и спрятать всю рекламу от конкретного рекламодателя.

Как изменить общие настройки показов рекламы

1. На главной странице Facebook в правом верхнем углу нажмите значок в виде треугольника.

2. Выберите меню "Настройки и конфиденциальность", а потом "Настройки".

3. Выберите в меню категорию "Реклама". Тут вы сможете увидеть страницы, реклама с которых вам показывалась в ленте. А также перечень рекламы, которую вы скрыли или наоборот - нажимали на нее.

4. Внесите изменения в данные, которые используются для показа вам рекламы. Можно разрешить или запретить использовать информацию из вашего профиля. Или исключить себя из аудитории определенного рекламодателя.

Что еще можно сделать?

При использовании Facebook на компьютере из браузера можно заблокировать рекламу через специальные приложения - например, F.B. Purity, Ad Blocker for Facebook.