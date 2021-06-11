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Пиво може зміцнювати імунітет: медики назвали безпечну дозу

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П'ятниця 11 червня 2021 18:15
Пиво може зміцнювати імунітет: медики назвали безпечну дозу Фото: Медики назвали безпечну дозу пива (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Про безпеку і шкідливість пива розмови ведуться вже не перший рік. Одні вчені знаходять в цьому напої необхідні речовини проти старіння, інші звинувачують пиво в настанні безпліддя. Єдине, в чому сходяться всі фахівці – зловживати цим напоєм не варто.

А нещодавно вчені виявили у пива ще одну особливість - напій може підвищувати імунітет. Дані про дослідження опублікували в медичному журналі Nutrients.

Чим пиво корисно

Вчені назвали пиво найбільш широко вживаним у всьому світі ферментованим напоєм, який володіє високою харчовою і біологічною цінністю. В алкогольному і безалкогольному пиві містяться поживні речовини: вітаміни, мінерали, вуглеводи, антиоксиданти.

Деякі сполуки цих речовин мають окислювально-відновними, протизапальними та антиканцерогенними властивостями. Зокрема, шишки, які використовують для хмелю, містять ефірну олію, гіркі кислоти та флавоноїди, які здатні модулювати імунну відповідь організму. А це, на думку медиків, робить пиво привабливим напоєм для поліпшення здоров'я людини.

Крім зміцнення імунітету, пиво може знижувати стрес, надавати позитивний ефект на серцево-судинну систему.

Скільки пива можна випити для зміцнення імунітету

Міцність пива мінімальна, тому цей напій вважається малокалорійним. На думку вчених, пиво менш небезпечно, ніж вино або джин. Енергетична цінність вина у 2-3 рази вище пива. Однак зловживати пивом не варто, оскільки пивний алкоголізм з'являється дуже швидко, а при зловживанні цим напоєм можна набрати зайву вагу.

Найоптимальніша доза пива - 660 мл в день. Однак медики не рекомендують вживати цей напій щодня, для підтримки здоров'я варто пити пиво не частіше 1-2 разів на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка помилка в харчуванні може спровокувати безпліддя.

А також розповідали про те, що лікар розповів, що станеться з організмом, якщо часто пити пиво.

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