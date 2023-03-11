Звездный шеф-повар раскрыл рецепт популярной киевской перепички (видео)

Теперь полакомиться киевской перепичкой можно будет даже дома.

Киевская перепичка является одной из визиток столицы. Каждый, кто впервые посещает город, стремится попробовать это блюдо. А поскольку желающих много - то приходится выстоять немалую очередь.

Самый простой рецепт киевской перепички

"Обязательно приготовьте киевскую перепичку, потому что это очень просто, вкусно и по-украински. Это самый простой рецепт без заваривания и без яиц", - говорит Ярославский.

Ингредиенты:

350 г теплой воды

35-40 г сахара

8-10 сухих дрожжей

520-540 г муки

10 г соли

растительное масло для фритюра

13-14 сосисок

Как приготовить

В теплой воде, не выше 38 градусов, растворите сахар и дрожжи. Сухим дрожжам нужно постоять 15-17 минут, чтобы вы убедились в том, что дрожжи активны - это важно.

Добавьте просеянную муку, соль и замешайте тесто. Должно получиться мягкое, которое еще может немного прилипать к рукам.

Оставьте тесто в теплом месте на часок, чтобы оно поднялось. Помните его и сформуйте 13-14 кусочков по 70 граммов.

Если будете делать перепички - берите примерно по 50-60 г на 1шт.

Придайте сформированным кусочкам теста прямоугольную форму.

Сосиски достаньте заранее - они должны быть комнатной температуры. Заверните сосиски в тесто, хорошо слепите края, как на вареники.

И снова отставьте уже сформированные перепички в теплое место, чтобы они подошли примерно в 2.5 раза.

Подготовьте масло без запаха, доведите его до 180 градусов.

Если же у вас еще нет термометра - бросьте кусочек теста в растительное масло и проверьте, как оно будет жариться.

Осторожно положите сырую перепичку в масло. Обжарьте ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Извлеките перепичку на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Полезные советы

Очень удобно выкладывать сформированные перепички на маленькие кусочки пергамента. Тогда их легче отправлять во фритюр.

Не делайте тесто слишком жидким - такое прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.

Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным.

Обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой.

Температура на вашей кухне должна быть 25 градусов и выше, не должно быть сквозняков.