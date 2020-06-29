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У липні Землю накриють магнітні бурі: дати нових геоштормів

STYLERЖиття    29.06.2020 - 20:28
У липні Землю накриють магнітні бурі: дати нових геоштормів
Магнітні бурі у липні (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі слід очікувати вже на початку липня

У липні варто очікувати кілька магнітних бур, які слідуватимуть одна за одною. Фахівці кажуть, що геошторми будуть не дуже потужними, але метеозалежні люди можуть відчувати в ці періоди проблеми зі здоров'ям.

Експерти кажуть, що Сонце кожну секунду викидає в простір величезну кількість енергії, створюючи сонячні вихори. Вони можуть досягати Землі й чинити вплив на нашу планету. Саме такі явища і називаються магнітними бурями.

Судячи з прогнозу Лабораторії Рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітні бурі у липні очікуються 6 і 7 числа. Фахівці кажуть, що рівень коливань буде G1, тобто магнітосфера буде збуджена, але буря очікується слабкою.

Лікарі радять літнім, метеочутливим людям, а також тим, хто страждає хронічними хворобами, напередодні передбачуваного метеоудару добре виспатися, відмовитися від жирної їжі, кави і алкоголю, не переїдати й дотримуватися питного режиму.

Щоб уникнути головного болю і нездужання через магнітні бурі, в небезпечні дні варто відмовитися від інтенсивних тренувань, більше гуляти на свіжому повітрі.

Раніше ми писали, що як поліпшити стан здоров'я при різкій зміні погоди.

Також кардіолог розповіла, як позбутися від метеозалежності назавжди.

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Автор: Светлана Мащенко

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