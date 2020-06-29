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В июле Землю накроют магнитные бури: даты новых геоштормов

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 20:28
В июле Землю накроют магнитные бури: даты новых геоштормов
Магнитные бури в июле (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури следует ожидать уже в начале июля

В июле следует ожидать несколько магнитных бурь, которые последуют друг за другом. Специалисты говорят, что геоштормы будут не очень мощными, но метеозависимые люди могут испытывать в эти периоды проблемы со здоровьем.

Эксперты говорят, что Солнце каждую секунду выбрасывает в пространство огромное количество энергии, создавая солнечные вихри. Они могут достигать Земли и оказывать влияние на нашу планету. Именно такие явления и называются магнитными бурями.

Судя по прогнозу Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитные бури в июле ожидаются 6 и 7 числа. Специалисты говорят, что уровень колебаний будет G1, то есть магнитосфера будет возбуждена, но буря ожидается слабой.

Врачи советуют пожилым, метеочувствительным людям, а также тем, кто страдает хроническими болезнями, накануне предполагаемого метеоудара хорошо выспаться, отказаться от жирной пищи, кофе и алкоголя, не переедать и соблюдать питьевой режим.

Чтобы избежать головных болей и недомогания из-за магнитных бурь, в опасные дни стоит отказаться от интенсивных тренировок, больше гулять на свежем воздухе.

Ранее мы писали, что как улучшить состояние здоровья при резкой смене погоды.

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Автор: Светлана Мащенко

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