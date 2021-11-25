В Івано-Франківську суд дозволив хлопцеві не служити в армії через релігійні переконання

В Івано-Франківську окружний адміністративний суд задовольнив вимогу позивача звільнити його від несення військової служби через релігійні переконання та замінити її на альтернативну (цивільну).

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру досудових рішень матеріалі справи.

Крім того, суддя Андрій Могила своїм рішенням зобов'язав Івано-Франківську ОДА та Департамент соціальної політики компенсувати позивачу судовий збір, сума якого склала 908 гривень.

Як вказується у справі, молодий чоловік є членом релігійного об'єднання "Свідків Єгови в Україні", він прийняв водне хрещення, і з липня минулого року був призначений керівним комітетом цієї релігійної організації на посаду священнослужителя - старійшиною (єпископом) збору.

Таким чином, особисті релігійні переконання і його віра не дозволяє громадянину "користуватися зброєю і виконувати військовий обов'язок".

"Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що Свідки Єгови належать до відомої християнської конфесії, що з моменту свого виникнення активно діють у багатьох країнах світу, в тому числі в усіх європейських країнах-членах Ради Європи, є релігійною групою, що дотримується принципів пацифізму, та їхнє віровчення не дозволяє її членам проходити військову службу, носити військову форму або брати в руки зброю", - йдеться у справі.

Івано-Франківський суд дозволив хлопцю не проходити військову службу, замінивши на альтернативну (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)

Як уточнює видання Zaxid.net, йдеться про жителя Івано-Франківська Василя Сорокатого, який дійсно звертався до Департаменту соцполітики облдержадміністрації з проханням замінити йому військову службу на альтернативну з поясненнями, але майже на місяць запізнився з подачею заяви.

За правилами, щоб пройти альтернативну службу замість військової, потрібно було подати відповідне клопотання за два місяці до початку призовної кампанії. І ось через несвоєчасність подання заяви молодій людині й відмовили.

Сорокатий тоді звернувся до суду, і виграв справу.

Втім, на вердикт окружного адмінсуду чиновники ОДА можуть подати апеляцію.

Суд задовольнив позов вірянина і дозволив не проходити військову службу (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)