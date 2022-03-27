В Івано-Франківську стартувала онлайн-реєстрація в перші класи та в дитсадки: як записатися
В Івано-Франківську з 1 квітня розпочнеться реєстрація в перший клас та дитячі садки. Вона буде проходити онлайн.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Реєстрація триватиме два місяці: закінчиться 31 травня. За словами мера, це буде перша хвиля зарахування до шкіл та садочків.
Реєстрація буде проходити на сайтах:
- до школи - school.bloqly.com,
- в сади - sadok.bloqly.com
Зареєструвати дитину можна в кілька шкіл. Однак першочергове зарахування відбувається до закладу за місцем реєстрації. Воно належить до території обслуговування школи, в інші - тільки на вільні місця.
Під час реєстрації в дошкільний заклад батьки можуть вибрати кілька садків.
Термін подання документів після розгляду заявки регулюватиметься наказом Департаменту освіти і науки.
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