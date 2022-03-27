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В Ивано-Франковске стартовала онлайн-регистрация в первые классы и в детсады: как записаться

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Ивано-Франковск, Воскресенье 27 марта 2022 10:34
В Ивано-Франковске стартовала онлайн-регистрация в первые классы и в детсады: как записаться Во Франковске стартовала запись в первый класс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ивано-Франковске с 1 апреля начнется регистрация в первый класс и детские сады. Она будет проходить онлайн.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Регистрация продлится два месяца: закончится 31 мая. По словам мэра, это будет первая волна зачисления в школы и сады.

Регистрация будет проходить на сайтах:

  • в школу - school.bloqly.com,
  • в сады - sadok.bloqly.com

Зарегистрировать ребенка можно в несколько школ. Однако первоочередное зачисление происходит в заведение по месту регистрации. Оно относится к территории обслуживания школы, в другие - только на свободные места.

Во время регистрации в дошкольное учреждение родители могут выбрать несколько садиков.

Срок представления документов после рассмотрения заявки будет регулироваться приказом департамента образования и науки.

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