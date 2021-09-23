У П'ятихатках Дніпропетровської області капітально відремонтували 60-річний садочок
У П'ятихатках Дніпропетровської області почав працювати після капітального ремонту дитячий садочок "Ластівка", який є єдиним дошкільним закладом у великій частині міста. Садочок оновили за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це РБК-Україна розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Капітально відремонтували 60-річний дитсадок "Ластівка" у П’ятихатках. Це єдиний дошкільний заклад у північній частині міста. Він вже набирає перших вихованців", - зазначив Резніченко.
На будівлі дитсадка поклали нову покрівлю, встановили нові вікна, утеплили та розфарбували у різні кольори фасад. У кімнатах на першому поверсі встановили теплу підлогу. Також оновили харчоблок, а на подвір’ї - встановили нові дитячі майданчики та власні альтанки для кожної з груп.
Оновлений п’ятихатський дитсадок вже набирає перших вихованців, загалом він зможе прийняти 75 малюків.
Раніше Валентин Резніченко розповів, як у Павлопіллі із закинутого садочка роблять сучасний освітній простір.