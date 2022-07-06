RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Івана Купала 7 липня: найсуворіша заборона стародавнього свята

Фото: Що не можна робити на Івана Купала (ugcc.church)
Автор: Світлана Мащенко

Стародавнє свято Івана Купала українці відзначають в ніч з 6 на 7 липня. Воно має язичницьке коріння і в давнину було пов'язано з Днем літнього сонцестояння. Зі зміною календаря і приходом християнства свято приурочили до Різдва Іоанна Хрестителя.

Що суворо заборонено робити в цей особливий день, традиції свята - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Найсуворіша заборона на Івана Купала

Вважається, що в ніч з 6 на 7 липня не можна спати. Люди вірили, що в ніч на Івана Купала прокидається різна нечисть, яка легко може зайти в будинок.

Також заборонено купатися у водоймах - це знову ж таки пов'язано з нечистю (русалками, водяними), яка там живе і може вас потягнути на дно. Особливо табу на купання стосується дітей, літніх людей і вагітних жінок.

Яких ще заборон треба притримуватися?

  • Не можна в цей день давати в борг або позичати гроші - так можна передати в чужі руки своє щастя і добру долю.
  • Підбирати гроші, які ви знайшли. З ними ви можете можна принести в дім всі біди і прикрощі, які передав їм колишній власник.
  • Звісно ж не можна сваритися, лаятися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки. Особливо з близькими людьми.
  • Стригти волосся - можна відрізати своє щастя.
  • Носити чорні головні убори - це може призвести до трагедії в сім'ї.

Традиції Івана Купала

Головний звичай купальської ночі - розпалюванням великого багаття. Молодь водила хороводи і танцювала біля вогнища.

Через багаття стрибала закохана пара, тримаючись за руки. Якщо під час стрибка вони не відпустили рук один одного - любов буде дуже міцною. У купальські багаття також кидали сорочку хворої людини, щоб вилікувати її від хвороби.

У ніч на Івана Купала дівчата ворожили на ім'я свого коханого, дату весілля і свою долю.

Також було прийнято обливати один одного з відер і ходити в лазню. Люди вірили, що подібні обряди мають не тільки магічну силу, а й приносять користь організму і зміцнюють імунітет.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде в липні, і які свята ми відзначимо.

Крім того повідомлялося, яка погода буде в липні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ивана Купала