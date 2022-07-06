Івана Купала 7 липня: найсуворіша заборона стародавнього свята

Найсуворіша заборона на Івана Купала

Вважається, що в ніч з 6 на 7 липня не можна спати. Люди вірили, що в ніч на Івана Купала прокидається різна нечисть, яка легко може зайти в будинок.

Також заборонено купатися у водоймах - це знову ж таки пов'язано з нечистю (русалками, водяними), яка там живе і може вас потягнути на дно. Особливо табу на купання стосується дітей, літніх людей і вагітних жінок.

Яких ще заборон треба притримуватися?

Не можна в цей день давати в борг або позичати гроші - так можна передати в чужі руки своє щастя і добру долю.

Підбирати гроші, які ви знайшли. З ними ви можете можна принести в дім всі біди і прикрощі, які передав їм колишній власник.

Звісно ж не можна сваритися, лаятися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки. Особливо з близькими людьми.

Стригти волосся - можна відрізати своє щастя.

Носити чорні головні убори - це може призвести до трагедії в сім'ї.

Традиції Івана Купала

Головний звичай купальської ночі - розпалюванням великого багаття. Молодь водила хороводи і танцювала біля вогнища.

Через багаття стрибала закохана пара, тримаючись за руки. Якщо під час стрибка вони не відпустили рук один одного - любов буде дуже міцною. У купальські багаття також кидали сорочку хворої людини, щоб вилікувати її від хвороби.

У ніч на Івана Купала дівчата ворожили на ім'я свого коханого, дату весілля і свою долю.

Також було прийнято обливати один одного з відер і ходити в лазню. Люди вірили, що подібні обряди мають не тільки магічну силу, а й приносять користь організму і зміцнюють імунітет.