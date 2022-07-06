Ивана Купала 7 июля: самый строгий запрет древнего праздника

Строжайший запрет на Ивана Купала

Считается, что в ночь с 6 на 7 июля нельзя спать. Люди верили, что в ночь на Ивана Купала просыпается разная нечисть, которая легко может зайти в дом.

Также запрещено в мире купаться в водоемах - это опять же связано с нечистью (русалками, водяными), которая там живет и может вас утащить на дно. Особенно табу на купание касается детей, пожилых людей и беременных женщин.

Каких еще запретов надо придерживаться?

Нельзя в этот день давать в долг или занимать деньги - так можно передать в чужие руки свое счастье и добрую судьбу.

Подбирать деньги, которые вы нашли. С ними вы можете можно принести в дом все беды и горести, которые передал им бывший владелец.

Конечно же нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать, выяснять отношения. Особенно с близкими людьми.

Стричь волосы можно - отрезать свое счастье.

Носить черные головные уборы - это может привести к трагедии в семье.

Традиции Ивана Купала

Главный обычай купальской ночи - разжиганием большого костра. Молодежь водила хороводы и танцевала у костра.

Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если во время прыжка они не отпустили рук друг друга - любовь будет очень крепкой. В купальские костры также бросали рубашку больного человека, чтобы вылечить его от болезни.

В ночь на Ивана Купала девушки гадали на имя своего возлюбленного, дату свадьбы и свою судьбу.

Также было принято обливать друг друга из ведер и ходить в баню. Люди верили, что подобные обряды имеют не только магическую силу, но и приносят пользу организму и укрепляют иммунитет.