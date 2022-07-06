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Ивана Купала 7 июля: самый строгий запрет древнего праздника

Фото: Что нельзя делать на Ивана Купала (ugcc.church)
Автор: Светлана Мащенко

Древний праздник Ивана Купала украинцы отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Он имеет языческие корни и в древности был связано с Днем летнего солнцестояния. Со сменой календаря и приходом христианства праздник приурочили к Рождеству Иоанна Крестителя.

Что строго запрещено делать в этот особенный день, традиции праздника - читайте ниже в нашем материале Styler.

Строжайший запрет на Ивана Купала

Считается, что в ночь с 6 на 7 июля нельзя спать. Люди верили, что в ночь на Ивана Купала просыпается разная нечисть, которая легко может зайти в дом.

Также запрещено в мире купаться в водоемах - это опять же связано с нечистью (русалками, водяными), которая там живет и может вас утащить на дно. Особенно табу на купание касается детей, пожилых людей и беременных женщин.

Каких еще запретов надо придерживаться?

  • Нельзя в этот день давать в долг или занимать деньги - так можно передать в чужие руки свое счастье и добрую судьбу.
  • Подбирать деньги, которые вы нашли. С ними вы можете можно принести в дом все беды и горести, которые передал им бывший владелец.
  • Конечно же нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать, выяснять отношения. Особенно с близкими людьми.
  • Стричь волосы можно - отрезать свое счастье.
  • Носить черные головные уборы - это может привести к трагедии в семье.

Традиции Ивана Купала

Главный обычай купальской ночи - разжиганием большого костра. Молодежь водила хороводы и танцевала у костра.

Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если во время прыжка они не отпустили рук друг друга - любовь будет очень крепкой. В купальские костры также бросали рубашку больного человека, чтобы вылечить его от болезни.

В ночь на Ивана Купала девушки гадали на имя своего возлюбленного, дату свадьбы и свою судьбу.

Также было принято обливать друг друга из ведер и ходить в баню. Люди верили, что подобные обряды имеют не только магическую силу, но и приносят пользу организму и укрепляют иммунитет.

Ранее мы писали, сколько выходных будет в июле, и какие праздники мы отметим.

Кроме того сообщалось, какая погода будет в июле.

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Ивана Купала