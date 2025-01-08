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Иван Марунич объяснил, почему концерты во время войны важны

Иван Марунич (фото: пресс-служба группы KARTA SVITU)
Автор: Катерина Собкова

Концерты и фестивали во время войны не просто "актуальны", а являются важным элементом противостояния российскому нашествию.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал известный украинский блогер, волонтер и певец, лидер группы KARTA SVITU Иван Марунич.

По словам артиста, на бытовом уровне музыка, живые концерты и спектакли "могут вдохновить, разрядить и перезагрузить людей в сложные времена".

В целом, убежден певец, важно продолжать наполнять информационное пространство украинским культурным продуктом.

"Как только появляются щели и ниши, в них мгновенно заходит "альтернатива". И как мы видим иногда по чартам стримингов, к сожалению, туда до сих пор просачивается российская музыка", - говорит он.

Марунич отметил важность полного отказа от всего, что производит РФ.

"Жаль, что некоторые украинцы до сих пор не поняли важность отказа от всего контента, который создается и распространяется страной-врагом", - сказал артист.

Вместе с тем автор хита "Пес Патрон" провел историческую параллель между противостоянием российской агрессии во времена УНР и сегодня, отметив важную роль украинской культуры в обоих случаях.

"Более ста лет назад, когда Украинская народная республика боролась за свое существование, даже специально была создана Хоровая капелла, которой украинские военные руководители дали задание ездить по миру и распространять украинскую песню. Таким образом привлекать благосклонность мирового сообщества. Так мир узнал в частности о песне "Щедрик", которая до сих пор является едва ли не одной из главных песен Рождества во всем мире", - рассказал волонтер.

При этом добавил, что сейчас задачи не изменились, однако инструментов донесения стало больше.

"Давайте ими пользоваться", - призвал музыкант.

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