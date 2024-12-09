Актриса Татьяна Малкова: Желание мести разрушает нас самих, а врагу - до лампочки

О главной роли в фильме "Конотопська відьма", гонорарах актеров во время полномасштабной войны, жизни в Польше и Украине, реакции детей на переезд, работе мужа и дружбе с Олегом Скрипкой - в интервью РБК-Украина рассказала актриса Татьяна Малкова.

36-летняя звезда известна многим ролями в фильмах и сериалах, таких как "Смак свободи", "Пес Альф", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Моя улюблена Страшко". Она воспитывает двоих детей, участвовала в "Голосу країни" и активно строит карьеру как в Украине, так и в Польше.

– Сейчас вы играете в сериале "Пес Альф". Часто детективов играют мужчины, к тому же в кадре вам нужно взаимодействовать с собакой. Эта роль далась вам легко? Какие у вас впечатления?

– Не знаю почему, но мне так везет с героями, что всегда все персонажи, которых я играю, они так или иначе очень женственные. И это сочетание женственности и мужской работы всегда дает такой классный микс. Это как сладкая и соленая карамель, когда ты понимаешь, что есть женственность, но при этом ты делаешь очень такое маскулинное, такое мужское дело.

По поводу собаки, это вообще была моя мечта, я всегда с детства обожала "Комиссара Рекса", смотрела все собачьи истории. И всегда мечтала, чтобы у меня была или огромная собачка, или сниматься с псом. Но я знаю, что это очень сложно. Я знала это только в теории, а теперь, надеюсь, знаю это еще на практике. Потому что такой ритм и темп, да еще и с собакой, выдержит не каждый. И я очень горжусь тем, что мне вроде бы это удалось. И надеюсь, что будет еще лучше.

Малкова на съемках сериала "Пес Альф" (фото предоставлено актрисой)

– В начале полномасштабной войны вы вместе с детьми уехали в Польшу. Там вы начали сниматься в кино. Есть ли разница между созданиям сериалов и лент в Польше и Украине?

– Конечно, разница есть. Потому что все же немного больше бюджетов в Польше. Они больше вкладывают в кино. Но они и производят другие продукты. К примеру, в Польше не так популярен жанр комедий, как в Украине. Я, например, обожаю комедии. Поэтому для меня тяжело здесь. Потому что для них это не серьезное что-то. Они очень любят драматические истории. Они создают очень много такого патриотического кино о Второй мировой войне и вообще очень много таких классных серьезных глубоких тем.

Мне кажется, что это классно, что они вкладывают деньги в кино. Но, мне кажется, они слишком серьезные. Хотя на самом деле мне очень повезло, потому что я сыграла здесь в комедии одну из главных ролей. Это в принципе редкость, это прямо был подарок судьбы. Я очень благодарна, что так вышло. Счастлива, что у нас все удалось. Сейчас эта комедия пока еще по фестивалям гуляет. Надеюсь, что скоро она появится и в Киеве.

– Как вас приняли на съемках в другой стране? Не было ли конкуренции?

– Конечно, конкуренция безумная, потому что очень много украинцев выехало, в том числе и актеров. И понятно, всем нужна была работа. Но я вам хочу сказать так, что очень многие не верят в себя, поэтому они сразу бросаются на ту работу, которая есть, для того, чтобы выживать. Они даже не пытаются актерством заниматься в Польше.

Хотя я горжусь тем, что есть все же люди, которые собрались, поверили в себя и пошли дальше за мечтой, не остановились и пошли работать по своей профессии. И действительно, очень многие украинцы сейчас снимаются в Польше и других странах Европы, они пользуются спросом. В частности, очень нужны, чего врать, мужчины. Потому что женщин и так достаточно. А вот мужчины... Ну очевидно, что россиян не приглашают. И слава Богу! Но кому-то нужно играть эти роли, а мужчин очень мало, но они есть.

Малкова и ее муж (фото предоставлено актрисой)

– Ваш муж, режиссер и сценарист Дмитрий Малков, не много о себе рассказывает. Изменились ли ваши отношения на фоне войны?

– Он и режиссер, и сценарист, и актер. Наши отношения меняются вообще каждый день, каждый раз это такая серьезная тема для испытания, для развития. Я ему чрезвычайно благодарна, что он, как бы трудно ни было, ему и мне, как бы ни были нервные такие срывы и многие болезненные вопросы, но так или иначе мы пытаемся их решать.

И после каждого этапа мне чувствуется, что наши отношения на новом уровне, и это очень классно. Я очень за это благодарна, я его люблю и это невероятный человек.

– Чем занимаются ваши дети? Может быть, вы уже знаете, кем они станут и какие профессии выберут?

– Я не знаю, чем они будут заниматься, какие профессии выберут. Честно, представления нет, потому что они меняются с такой скоростью, их желания меняются очень молниеносно. И я не успеваю за этим следить. Сын мой хочет быть супергероем, как ниндзя, потом он хочет быть полицейским, потом пожарным, потом ему нравится какой-то новый мультфильм. У него желания сейчас невероятные.

Дочь моя уже работает звукорежиссером. Ей 15 лет, но она работает на спектаклях у наших украинских актеров. Но кем она в дальнейшем хочет быть? Я так понимаю, что она еще не определилась, она в том процессе сейчас находится.

Татьяна Малкова (фото предоставлено актрисой)

– Ваш муж работает за границей. Не было ли из-за этого упреков от украинцев?

– Да, работает в Европе. Я не слышала упреков, потому что он занимается очень благородным делом. Он снимает патриотическое кино об Украине для европейцев, чтобы они не забывали, что у нас происходит. Он снимается и как актер, и снимает как режиссер, поэтому, к счастью, этих упреков не было.

– Если бы вам пришлось выбирать между карьерой в Польше и Украине - что бы вы выбрали?

– В жизни я ненавижу две вещи. Ненавижу ложь и ненавижу выбирать. Потому даже не заставляйте меня этого делать. Я надеюсь, что выбирать мне никогда не придется. Я всегда буду следовать зову души и зову сердца. Вот как меня будет вести, то я буду понимать, что эта дверь открыта, я буду в нее заходить, если это мое. Если это будет следующий уровень и так далее, будем чередовать эти съемки в Украине, Польше и вообще в мире.

И я считаю, что для Украины сейчас открыты границы повсюду. Наша цель, главная, это нести нашу культуру, нас в мире, показывать, кто мы, что мы. Я считаю, что нужно выбирать все сразу. Но самое главное, чтобы это нравилось, чтобы это было не потому, что это деньги или какая-то возможность для чего-то на будущее, через какие-то знакомства. Я считаю, что нужно идти исключительно туда, куда тебя зовет сердце.

Мужчина Малковой (фото предоставлено актрисой)

– Как ваши дети перенесли переезд, адаптацию?

– Младший перенес плюс-минус нормально, потому что он был еще совсем маленький, у него было главное, что он привязан ко мне, к папе. И потому для него самое главное, что мы были возле него. Очень тяжело перенесла переезд моя старшая дочь. Потому что у нее очень сложный подростковый возраст. Она когда переехала, набрала 12 килограммов, очень была на стрессе. Она просто лежала, ничего не хотела делать, просто была в шоке.

Затем, когда она осознала, что происходит, что она набрала (вес), что она стала просто не влезать ни в одну вещь, у нее начался следующий этап. Она срочно начала худеть, очень жестко. Это был очень тяжелый период. И для нее я больше подобных испытаний не хочу. Поэтому максимально стараюсь ее поддерживать, насколько это возможно, насколько у меня получается. Но переезд дался ей очень сложно.

– В фильме "Конотопська відьма" вы сыграли главную роль. И часто такие роли называют мистическими. Не боялись играть ведьму?

– Да, конечно, все роли мистические, и я стараюсь не играть то, за что могут потом прилететь последствия. Но я пыталась сделать все, насколько это возможно, экологичным, и использовала определенные защитные механизмы, и актерские, и как некоторые люди называют, эзотерические. Именно для того, чтобы эта роль не осталась со мной, а чтобы она просто прошла сквозь меня. Потому что на самом деле там была заложена огромная мысль как минимум с моей стороны.

Возможно, она не совсем читается, потому что создавала фильм не только я, но еще и другие люди. И очень большую роль играют монтаж, продюсерские решения. Но для меня эта лента о трансформации человека, обо всех этапах. От принятия агрессии, злобы, ненависти, желания мести - к очищению и к этакому катарсису, когда ты находишь другие смыслы жизни, кроме мести. Когда ты обращаешь фокус внимания на себя, свое будущее, будущее своих детей. И именно этот момент перевода фокуса внимания с мести на себя для меня был главным фактором в этом кино.

Я вообще на него согласилась, потому что считаю, что сейчас у большинства людей действительно есть это чувство мести и желание смерти. Но оно, кроме них самих, не разрушает врага. Оно разрушает только человека изнутри. Врагу до лампочки это желание и оно, к сожалению, не конструктивно. Единственное, что может помочь человеку - это обратить внимание на себя. И именно с такими мыслями я создавала этот образ.

Татьяна Малкова высказалась о роли в "Конотопській відьмі" (фото предоставлено актрисой)

– В свое время вы блеснули на шоу "Голос країни". Вам удалось покорить сцену, вы дошли до финала. Почему вы не продолжили развивать карьеру именно в музыке?

– Действительно, как вы говорите, я блеснула. Но дело в том, что для меня пение - это немного больше, чем просто конкурс. Я ненавижу петь, когда меня оценивают. Для меня это очень большой стресс. И потому, когда включается фактор оценки, он просто все портит. Я очень люблю петь, но, к сожалению, пока я не нашла такого механизма, в котором я чувствовала бы себя комфортно, занимаясь музыкой и не вмешиваясь во все эти бизнес-модели, схемы. У меня нет такой команды людей рядом, с которыми я могла бы ворваться в эту историю.

Хотя если бы это появилось, я бы с удовольствием это сделала. Просто совмещала бы с актерством. Так же, как в свое время Андриано Челентано это делал. Он и снимался, и пел, и бизнес у него был свой. Но опять же, всему свое время. Я не ставлю на этом крест. Я продолжаю петь, продолжаю учиться играть на музыкальных инструментах. И кто знает, может, когда-нибудь оно выстрелит.

– Вашим тренером был Олег Скрипка. Какой он вне камер? Что из сотрудничества с ним вам запомнилось больше всего?

– Он стал не просто тренером, он стал моим другом. И я считаю его одним из самых выдающихся личностей Украины, потому что то, что он делал тогда, когда я только родилась, это был 1988 год, и это был клип, если не ошибаюсь, "Танці". И он уже тогда был просто безумным, взбалмошным, он не боялся ничего. Это человек, который для меня символизирует отсутствие всех страхов, потому что он просто идет и делает то, что ему нравится. И это круто, это очень классно. Он необычный, невероятный.

Он сейчас, кстати, тоже занимается много духовными практиками. Он проводит и ретриты музыкальные. И кто не знает эту сторону его творчества, очень рекомендую. Ведь он просто невероятный. Он использует голосовые техники, музыкальные инструменты. Поэтому я советую интересоваться Олегом не только как исполнителем, как певцом, как звездой, как символом нашей целой эпохи, но и как великим классным гуромастером, необычайно глубоким человеком.

Малкова высказалась о карьере певицы (фото из архива артистки)

– На слепых прослушиваниях к вам повернулись Тина Кароль, Скрипка и Александр Пономарев. Почему вы выбрали в качестве тренера именно Олега? Не жалели ли вы об этом выборе?

– Я думаю, что понятно, почему я его выбрала. Потому что для меня он смелый, без границ, без ограничений. Он очень харизматичная и сильная личность. Это было очевидно, я хотела бы работать и советоваться только с таким человеком. Потому что это тот человек, абсолютно нестандартно подходящий к музыке, не боится этого. Больше никто не умеет так, как он. Просто, извините, но как Пономарев могут многие. И как Тина Король. Она невероятная певица, я считаю ее очень успешной, талантливой и так далее.

Но плюс-минус такая как она, у нас есть и Бейонсе, и Tayanna, и так далее. Многие люди, которые могут физически и вокально сделать такую презентацию песни, условно говоря. Но Олег Скрипка, ты никогда не споешь так, как Олег Скрипка. Это просто физически невозможно. Его голос уникальный. Его темперамент особенный. У него безумная энергия, которая просто сносит.

– Сейчас многие актеры говорят, что на фоне войны гонорары сильно изменились. Ситуация улучшилась или нет?

– Ситуация сложная. Действительно сложная. И, к сожалению, она пока не сильно улучшается, потому что на фоне безумной инфляции, безумного курса доллара, актерские гонорары скудные. И это очень досадно, но я понимаю, ведь такие времена. К счастью, я могу позволить себе находиться в этой профессии в удовольствие и я не хочу оценивать эту профессию по гонорарам.

Когда-то, когда я начинала, у меня были такие мысли, что надо зарабатывать и так далее. Но сейчас я понимаю, что если ты в этой профессии из-за гонораров, а не из-за того, что ты любишь это делать - это путь в никуда. Но я понимаю, адеватно понимаю, что они очень маленькие (гонорары - Ред.). Но для меня сейчас это не главное.

Татьяна Малкова (фото предоставлено певицей)

– О чем вы мечтаете после нашей победы?

– Честно, я не мечтаю, что что-то там до или после победы. Просто потому, что я научилась за последние годы мечтать сейчас. Вот сейчас на сейчас. Меня очень сильно сломала эта война, потому что я действительно раньше планировала на 5-10, 10-20 лет вперед. Сейчас я так не мечтаю. Я понимаю, что потом, если ты себе настроишь эти хрустальные замки, это будет разочарование.

Поэтому я просто стараюсь жить в моменте, принимать решения в данный момент. И когда что-то будет меняться в моей жизни, я буду принимать это решение здесь и сейчас.

– Вы планируете возвращаться в Украину или хотите остаться в Польше и жить "на две страны"?

– Это время покажет. Сейчас я живу так. Сейчас я снимаюсь в сериале "Пес Альф". Я очень редко вижу свою семью, это меня очень удручает, потому что я очень по ней скучаю. Я надеюсь, что можно будет что-то изменить, чтобы или я к ним чаще ездила, или закончится война, и мы переедем вместе все в Украину. Или будет как будет!

Или я перестану сниматься в сериале и вернуться в Польшу. Я не знаю как оно будет. Пока мне не нужно принимать решений, они уже приняты. А дальше посмотрим.

– Какую роль вы хотели бы сыграть?

– Мне хочется играть роли, вдохновляющие других. Я была бы довольна, если бы сыграла автобиографическую фигуру, которая изменила мир к лучшему. Это была бы певица, фотограф, танцор, поэтесса. Сейчас мечтаю о том, что, возможно, когда-нибудь мне удастся сыграть Софию Яблонскую. Это невероятная украинка, просто покорившая мир своим мировоззрением. И это было бы просто фантастически. Я хочу об этом прямо манифестировать, потому что я действительно верю, что если заявлять миру о своих желаниях, то они становятся реальными.

А еще, например, сериал "Тед Лассо". Если бы сущестовал какой-то такой женский аналог, то я бы с удовольствием сыграла такого Теда Лассо, только на украинском, или, возможно, даже на других языках, это для меня не принципиально. Самое главное, что что после того, как я появляюсь в кадре, у людей возникало вдохновение, желание что-то делать, чтобы они чувствовали тепло. Это для меня самый важный показатель того, что я вообще делаю.