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Італія - Англія: в Лондоні перед фіналом Євро 2020 на стадіоні сталася тиснява і бійка з "копами"

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Лондон, Неділя 11 липня 2021 22:31
Італія - Англія: в Лондоні перед фіналом Євро 2020 на стадіоні сталася тиснява і бійка з "копами" Фото: кубок Євро 2020 (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 11 липня, проходить фінальний матч Євро 2020 між збірними Італії та Англії. При цьому на стадіоні Уемблі в Лондоні перед поєдинком сталася тиснява.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza".

"Близько ста фанатів англійців прорвалися через огорожу і пробралися без квитків. Навколо стадіону сутички з поліцією і дуже неспокійно. Привід вагомий: англійці ніколи не вигравали Євро, це їх перший фінал", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як натовп проривається через стюардів. При цьому деяких англійських фанатів збивають з ніг.

Також є відео, на якому видно, як футбольні вболівальники проривають загородження і б'ються з поліцейськими.

Зазначимо, що цей матч дуже важливий для Англії, оскільки вона ніколи не потрапляла в фінал чемпіонату Європи. Підтримати збірну також прийшов принц Вільям разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон і сином Джорджем.

Також на стадіоні є і інші знаменитості, включаючи Девіда Бекхема і Тома Круза.

На шляху до фіналу Євро 2020 збірна Англії вибила з плей-офф команду України в 1/4 фіналу і збірну Данії в 1/2 фіналу.

Нагадаємо, 4 липня збірна України повернулася додому після досить вдалого виступу на Євро 2020. В аеропорту "Бориспіль" команду Андрія Шевченка зустрічали українські вболівальники.

Ми також писали про те, що Принц Вільям емоційно висловився про матч Англії проти України.

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