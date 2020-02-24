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В Італії від коронавірусу померла ще одна людина

Новини » В світі     24.02.2020 - 22:37
В Італії від коронавірусу померла ще одна людина
Фото: коронавірус в Італії (twitter.com/nikmarino9)

Це сьомий смертельний випадок від вірусу в країні

Влада Італії підтвердила ще одну смерть від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Повідомляється, що помер 62-річний італієць у лікарні Сант-Анна в італійському місті Комо. Сюди він був переведений на вихідних з лікарні Сант-Анджело-Лодіджано, яка знаходиться в регіоні Ломбардія, де раніше зафіксували різкий спалах захворювань.

Також зазначається, що померлий мав ряд важливих хронічних захворювань у минулому. 23 лютого його стан різко погіршився, і медпрацівники Сант-Анни були змушені перевести його з відділення інфекційних захворювань в реанімацію, де згодом він помер.

Нагадаємо, станом на 19:00 24 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 229 осіб: 172 в регіоні Ломбардія, 32 - Венето, решта - в Емілії Романія, П'ємонті і Лаціо, а також - в місті Рим. Українців серед них немає.

Також РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилить заходи безпеки на кордоні. Зокрема, до всіх, хто приїхав в Україну автобусами на західному кордоні будуть вжиті заходи безпеки, аналогічні до тих, хто прилетів з країн, у яких підтвердили коронавірус.

В Італії перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ Україна посилює заходи безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу в Італії, - Гончарук
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