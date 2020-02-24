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Українка з Італії розповіла всю правду про коронавірус

STYLERЖиття    24.02.2020 - 09:53
Українка з Італії розповіла всю правду про коронавірус
Коронавірус в Італії (фото: (twitter.com/ziaarsenico)

Українка, яка живе в Італії, розповіла про життя в країні після спалаху коронавіруса

Коронавірус в Італії вбив вже трьох людей. Українка Катерина, яка давно живе в Італії, розповіла всю правду про поширення вірусу в країні і повідомила, як зараз йдуть справи в країні. Про це Katerina Zvezda написала на своїй Facebook-сторінці.

"Про Італії з перших рук. Як ви пам'ятаєте, живу я в Ломбардії, в тридцяти кілометрах від Мілана і того самого епіцентру. Спалах коронавіруса сталася в районі села провінції Лоді, де дуже товариський чоловік після контакту зі своїм другом, який повернувся з Китаю, провів пару тижнів активного соціального життя. Пограв у футбол, пробіг марафон, сходив на три вечері, полюбився з коханою дружиною на 8-му місяці вагітності. Кашляв, хворів, але продовжував бути в строю. Результат: 11 сіл і близько сорока тисяч осіб на карантині", - повідомила вона.

За словами Катерини, в її регіоні кожна дитина знає, що потрібно робити при виявленні у себе симптомів коронавіруса. Кордони в Італії ніхто не перекриває, авіасполучення працює.

"Волонтери працюють чітко, медики і поліція мобілізовані, кожна дитина знає що робити, якщо виявила симптоматику. Ні, не їхати в лікарню, а дзвонити 112, а далі або до тебе виїжджає спеціальна бригада з тампонами для перевірки, або йдеш пити ромашку і лікувати соплі", - написала Катя.

Катерина відмітила, що ніякої паніки в країні немає , а італійські новини набагато спокійніше українських.

"Сьогодні прийшли звукові повідомлення від головного лікаря та педіатра: не панікувати. Ускладнення, так, можливі у людей з проблемами зі здоров'ям і літніх. Діти (що мене цікавило найбільше) поза загрозою. Переносять цей вірус як застуду.", - підсумувала українка.

Про три смерті від коронавіруса Катя зазначила, що це були люди похиого віку, близько 80 років, які не знали, що у них COVID-19.

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