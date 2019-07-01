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У Кремлі прокоментували можливу зустріч Зеленського і Путіна

Новини » Політика    01.07.2019 - 13:51
У Кремлі прокоментували можливу зустріч Зеленського і Путіна
Фото: Дмитро Пєсков (Уніан)

Путін сповнений прагматизмом у питанні відносин з Україною

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що важливий не факт можливої зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, а конкретні домовленості, які будуть досягнуті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМЫ .

За словами Пєскова, президент РФ сповнений прагматизмом у тому, що стосується міжнародних справ.

"Путін сповнений прагматизмом у тому, що стосується міжнародних справ, тим більше в питанні відносин з Україною. Зустріч заради зустрічі не потрібна, важливі результати", - заявив прес-секретар.

За його словами, у відносинах з Україною безліч питань на порядку денному.

"З тим щоб мати повне розуміння про підходах українських візаві до найбільш актуальних проблем реалізації мінських домовленостей і прямим контактам з представниками народних республік", - пояснив він.

Тим не менш, за словами Пєскова, "в міжнародних відносинах немає нічого неможливого".

Пєсков також заявив, що Путін не відкидає контактів апріорі, не виключає їх. Президент РФ готовий до контактів, але каже, що для початку треба зрозуміти політику і стратегічну лінію співрозмовників.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива. За його словами, їх зустріч може бути недоцільна через більшого досвіду таких зустрічей у Путіна.

Раніше Зеленський звернувся до президента Росії Володимиру Путіну з-за українських моряків. "Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас у всіх є діти, поверніть дітей батькам", - заявив він.

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