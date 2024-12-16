10 украинских фамилий, которые в древности были редкими и они существуют до сих пор
Уникальные украинские фамилии, имеющие более лет истории, хранят память о древних ремеслах, чертах характера или даже благородном происхождении. Существуют фамилии, которые были очень редкими, но они существуют до сих пор.
Какие 10 украинских фамилий считаются редкими и они существуют до сих пор, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Украинские фамилии имеют свое интересное происхождение и значение. Некоторые из них указывают на профессии, географические места или характерные черты людей прошлой эпохи. Вот десять самых редких фамилий, которые имеют глубокие исторические корни и страну по сей день:
Довбуш - происходит из казачества и ассоциируется с силой и выносливостью. Эту фамилию получили потомки легендарного Олексы Довбуша.
Сахно - имеет греческие корни и характерный суффикс "-но", популярный в XVIII веке.
Масляк - одно из старейших, с упоминаниями о VIII веке. Пошла от слова "масло" и было распространено среди потомков древних ремесленников.
Трохимчук - старинная фамилия, образованная от имени Трофим, которое было популярным во времена Киевской Руси.
Полтавский - географическая фамилия, которая возникла в период казацкой эпохи. Ее носители, как правило, выходят из Полтавщины.
Гладкий - отражает физическую особенность человека. Эта фамилия встречается среди потомков крестьян XIX века.
Коваленко - ремесленническая фамилия, указывающая на профессию кузнеца.
Лесной - так называли людей, которые жили возле лесов или имели связь с лесным хозяйством.
Миколайчук - "потомок Николая", свидетельство популярности христианских имен в средневековой Украине.
Богун - фамилия, связанная с историческим полководцем Иваном Богуном, известна среди потомков казацкой старшины.
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При написании материала использованы источники: Молодой буковинец, NV, Этнография Украины.