Новій пошті "впаяли" штраф у 325 млн за розбитий акваріум: розгорається скандал, компанія йде у суд

Платити колосальну суму в компанії не погодилися і подали на держструктуру до суду.

Нова пошта отримала рекордно великий штраф від Держспоживслужби усього-на-всього за розбитий акваріум, вартість якого становить... 500 грн.

Як розбите скло стало "яблуком розбрату" між Новою поштою і Держспоживслужбою - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що трапилося у Харківському відділенні Нової пошти і до чого тут акваріум?

За даними Держпродспоживслужби Харківської області, на компанію поскаржився споживач, якому прийшов розбитий акваріум, оцінений ним в 500 грн.

На Новій пошті вартість товару, за словами чоловіка, компенсувати відмовилися.

Скарга надійшла ще 27 січня 2021 року, а інцидент трапився у відділенні №49 міста Харків за адресою проспект Московський, 256.

15 березня співробітники Держпродспоживслужби прийшли до відділення з позаплановою перевіркою, яку можуть здійснювати згідно статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

В Держспоживслужбі стверджують, що факт порушення прав споживача з'ясувати не вдалося, оскільки уповноваженою особою - керівником відділення - не були надані необхідні документи. У затребувані строки (три дні) документи Нова пошта також не видала.

Звідки взявся штраф в 325 млн?

Такі порушення призвели до накладення штрафу на суму 151 млн грн. Причому на розгляд справи, кажуть у Держпродспоживслужбі, аби заперечити санкції, представники НП не з'явилися.

"28 травня Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області було винесено постанову про накладення стягнень на суму 151 мільйон гривень, що становить 10% від обсягу реалізованої продукції ТОВ "Нова пошта" за лютий 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Ще на 174 млн грн Нову пошту оштрафували нібито через громадянина, який 10 березня звернувся зі скаргою, що його обрахували у відділенні №3 міста Чугуїв (вул. Кожедуба, 1).

Представники Держпродспоживслужби завітали й до цього відділення позапланово. Чиновники стверджують, що й цього разу в ході перевірки необхідні документи також не були надані.

"2 липня Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області винесено постанову про накладення стягнень у розмірі 174 мільйони гривень, що становить 10% від обсягу реалізованої продукції ТОВ "Нова пошта" за березень 2021 року", - повідомляє Держпродспоживслужба.

Нова пошта з таким рішенням не згодна й позиватиметься у відповідь

У прес-службі Нової пошти нам сказали, що компанія розцінює дію контролюючого органу як "маніпуляцію державою своїх повноважень" і оскаржує штраф в Харківському окружному адміністративному суді.

В службі доставки стверджують, що перевірка Держпродспоживслужбою відбувалася з порушенням чинного законодавства - документи нібито були надані не тому представнику НП, а в спеціальному журналі не розписалися.

"За законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість, їх було вручено керівнику відділення, який не є такою уповноваженою особою. Крім того, була порушена і процедура перевірки. Зокрема, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі - це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було", - розповіли у компанії.

В Новій пошті додали, що керівник відділення запропонував перевіряючим звернутися до керівництва компанії, але цього зроблено не було.

Натомість перевіряючі розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки.

"Сам акт про штраф теж був складений з порушеннями. Так, там не зазначено у чому саме компанія перешкоджала перевіряючому органу та не вказана дата правопорушення", - додали в компанії.

До того ж на Новій пошті вважають несправедливим, що штраф вирахуваний від обороту всієї компанії, а не відділень, в яких нібито було порушено права споживачів.

Styler продовжує стежити за цією історією і буде оперативно повідомляти вас про деталі цього інциденту.