Історія не залишить байдужим: українець поїхав до Польщі та зник на 22 роки

У Польщі знайшовся українець, який виїхав на заробітки та зник на цілих 22 роки. Тепер розпочата процедура реадмісії, й уродженець Чернігівської області нарешті зможе повернутися додому та обняти рідних. Про це йдеться в повідомленні в управлінні державної міграційної служби в Рівненській області.

За словами матері заробітчанина, у 1997 році її син, якому тоді було 29 років і він жив на території Рівненської області в Дубенському районі, втрушив за кордон на роботу. Відтоді зв'язок з ним зник на десятиліття.

"Батьки самотужки намагалися розшукати сина. І лише у 2005 році звернулися за допомогою до поліції. Близько 15 років тривали пошуки", - розповіли в прес-службі.

На щастя, розшукуваний чоловік знайшовся. Про це розповів комендант Бещадського відділу Прикордонної варти в Польщі.

У Польщі правоохоронці знайшли українця, який поїхав на заробітки та зник 22 роки тому (Фото: facebook.com/PolicjaPL)

Як зазначили в держміграційній службі на сторінці в Facebook, ця історія багатьох не залишить байдужим.

"Із певних причин ми не можемо оприлюднювати всі її деталі. Але відзначимо головне: Міграційна служба докладає чималих зусиль для того, щоб Угода про реадмісію осіб між Україною та ЄС виконувалась належним чином. А результативність цієї роботи завжди особливо відзначають наші зарубіжні партнери.", - йдеться у публікації.

Українець зможе верунться додому в рамках процедури реадмісії, яка застосовується до громадян договірних держав, громадян третіх держав та осіб без громадянства, яких виявляють на території країни з порушенням законодавства про порядок прибуття, перебування або проживання там.