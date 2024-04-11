Действительно ли мороженое вредно для здоровья и что будет, если есть его каждый день

Мороженое - это лакомство, которое почти никого не оставит недовольным. А что, если бы вы ели мороженое каждый день? Действительно ли это разрушит ваше здоровье?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

Плохо ли есть мороженое каждый день?

Тамар Сэмюэлс, зарегистрированный диетолог и соучредитель Culina Health, не решается обозначать какую-либо пищу (или частоту, с которой ее едят) как "хорошую" или "плохую". По ее словам, это потенциально приведет к нездоровым отношениям с едой.

Кроме того, у каждого есть собственные пищевые потребности, которые могут сильно отличаться от человека к человеку.

Зарегистрированный диетолог Мэгги Михальчик имеет похожее мнение.

"Мне не нравится классифицировать один тип пищи как плохой или считать, что ты плохой, если ешь мороженое, но, как мы знаем, есть более питательные и менее питательные продукты. Мороженое - это калорийная пища с высоким содержанием сахара и жира, которой можно наслаждаться в умеренных количествах во время здорового питания", – отметила эксперт.

Чем полезно мороженое?

В отличие от многих других сладостей, мороженое действительно имеет определенные преимущества для здоровья.

"Белок и жир, содержащиеся в мороженом, могут помочь замедлить усвоение сахара, что лучше с точки зрения уровня сахара в крови, чем что-то вроде сладких желейных мишек, которые почти полностью содержат сахар и больше повысят уровень сахара в крови. Вы также получаете немного белка и кальция, когда едите мороженое", - сказала диетолог Михальчик.

Кроме того, молоко и сливки являются хорошим источником витамина А, необходимого питательного вещества для укрепления здоровья глаз и поддержания иммунной функции.

Эти молочные продукты также содержат холин, играющий важную роль в раннем развитии мозга и обмене веществ.

Высшее содержание жира в мороженом может способствовать повышению насыщения по сравнению с другими десертами, содержащими преимущественно сахар и рафинированные углеводы. Конечно, все зависит от содержания жира и источника молочных продуктов мороженого, которое вы приобретаете.

Качественное мороженое - это неплохой продукт (фото: freepik.com)

Недавние исследования также показывают, что, несмотря на высокое содержание насыщенных жиров, потребление молочных продуктов из цельного молока не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако следует отметить, что исследования на эту тему в большинстве своем рассматривали молочные продукты из цельного молока, которые считаются немного полезнее мороженого, например молоко, сыр и йогурт.

Размер имеет значение

Независимо от того, выбираете ли вы мороженое без молочных продуктов, или настоящее, все диетологи подчеркивают, что если вы собираетесь есть мороженое каждый день, самое важное, о чем следует помнить, - это размер порции.

"Одна порция (полчашки) в день - это максимум, который я рекомендую для большинства/ Тем не менее, есть определенные ситуации, когда больше, чем это может быть полезным, например, когда кому-то нужно набрать вес или имеет очень высокие потребности в калориях", - говорит эксперт.

Также важно смотреть на свой рацион в целом. Если вы едите кучу сахара в течение дня, добавлять мороженое в эту смесь, пожалуй, не лучшая идея.