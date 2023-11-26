История дронов: когда впервые разработали эти устройства и какая их роль в современной войне

Когда и как появились дроны

Первым в истории человечества применением воздушных дронов или беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в войне считают случай, когда австрийские войска в 1849 году, осаждая Венецию, решили сбросить бомбы с аэростатов, без людей на борту. Такие устройства очень зависели от направления ветра, потому на практике оказались не очень эффективными.

Тогда это имело больше психологическое давление на защитников города. В конце концов, австрийцам удалось завоевать Венецию, хотя в этом первые БпЛА не сыграли ключевой роли.

Следующая волна развития БпЛА наступила во время Первой мировой войны. Британец Арчибальд Лоу разработал устройство, несколько похоже на бипланы, которым можно было управлять с помощью радиосвязи. Изобретатель также работал над моделью, которая могла бы переносить взрывчатку, но поскольку на тот момент уже заканчивалась война, то на этот проект не выделили деньги и его свернули.

В межвоенные годы британцы смогли построить радиоуправляемые самолеты, которые назвали "Пчелиными королевами". Американцы подсмотрели эту технологию и принялись за собственные разработки. Они стали называть свои устройства "дрон", что в переводе с английского означает "трутень". Это название было своеобразной отсылкой к "Пчелиной королеве".

Во время Второй мировой войны начали активно использовать дроны на фронте, а во время Холодной войны их стали применять для разведки. СССР также имел свои разработки, но он их на практике не применял.

Последние приготовления перед первым тактическим полетом БпЛА через Суэцкий канал, 1969 год (фото: Википедия)

Уже в 70-х стали изготавливать дроны-камикадзе, которые подлетали к цели и взрывались вместе с ней. По аналогии работают современные шахиды, которые сейчас запускает Россия на Украину.

Сейчас технологии дронов быстро развиваются и модифицируются. Одним из культовых в российско-украинской войне стал турецкий Байрактар, который очень помог сдерживать оккупантов в начале полномасштабного вторжения.

Турецкий Байрактар (фото: Википедия)

Остатки Shahed 136 в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (фото: Википедия)

Какие дроны производят в Украине.

В Украине почти 100 компаний производят дроны для ВСУ. 40 отечественных беспилотников прошли процедуру ввода в эксплуатацию и компании получают государственные контракты.

К примеру, ВСУ активно использует на фронте разведывательный БпЛА "Гор", который предназначен для разведки и корректировки артиллерии на высотах до 3 500 метров. Комплекс с тремя самолетами и наземной станцией стоит 250 000 долларов. Изготовлено уже 28 комплексов.

Украинские военные с дронами (фото: GettyImages)

Также на фронте широко применяют разведывательный беспилотный комплекс SHARK, разработанный в 2022 году для наблюдения и корректировки огня.

Летом 2023 года начали применять украинский дрон-камикадзе "Бобер". Именно его не раз замечали при атаках на Москву.

Украинский беспилотник Аист-100 (фото: Википедия)

В ноябре 2023 года стало известно о появлении новой версии разведывательного аппарата Аист-100, который разработали еще в 2017 году. Новая модель Leleka LR будет иметь радиус действия до 90 км и улучшенную устойчивость к РЕБ.

В российско-украинской войне активно используют и PD-2. Это украинский многоцелевой БпЛА, предназначенный для осуществления воздушной разведки и боевого применения как носитель бомбовой нагрузки с боевой частью весом до 3 кг.

Какая роль дронов в современной войне

Многие эксперты называют российско-украинскую войну "войной дронов". От того, как будут развиваться эти технологии, будет зависеть дальнейший ход военных действий.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина заявил, что у РФ наблюдаются проблемы с производством высокотехнологичных средств, и россияне вынуждены искать обходные пути. При этом у Украины есть неплохая школа, и с доступом к достижениям союзников, вероятно, продолжит демонстрировать успехи.

Вместе с этим эффективность дронов может существенно снизиться из-за развития РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

"Но появляются дроны с искусственным интеллектом, который ведет их на цель при потере связи и управления. Появляются образцы более устойчивые к препятствиям", - рассказал он.