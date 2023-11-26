История дронов: когда впервые разработали эти устройства и какая их роль в современной войне

Военный волонтер Мария Берлинская однажды заявила, что войну выиграет тот, кто будет иметь больше дронов. Роль этих аппаратов в современных военных противостояниях трудно переоценить, ведь они способны уничтожать врага на больших расстояниях, сохраняя при этом личный состав своей армии.
О том, когда и как появились дроны и какая их роль в современной войне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации мы использовали материалы: Википедия и YouTube/Was.
Первым в истории человечества применением воздушных дронов или беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в войне считают случай, когда австрийские войска в 1849 году, осаждая Венецию, решили сбросить бомбы с аэростатов, без людей на борту. Такие устройства очень зависели от направления ветра, потому на практике оказались не очень эффективными.
Тогда это имело больше психологическое давление на защитников города. В конце концов, австрийцам удалось завоевать Венецию, хотя в этом первые БпЛА не сыграли ключевой роли.
Следующая волна развития БпЛА наступила во время Первой мировой войны. Британец Арчибальд Лоу разработал устройство, несколько похоже на бипланы, которым можно было управлять с помощью радиосвязи. Изобретатель также работал над моделью, которая могла бы переносить взрывчатку, но поскольку на тот момент уже заканчивалась война, то на этот проект не выделили деньги и его свернули.
В межвоенные годы британцы смогли построить радиоуправляемые самолеты, которые назвали "Пчелиными королевами". Американцы подсмотрели эту технологию и принялись за собственные разработки. Они стали называть свои устройства "дрон", что в переводе с английского означает "трутень". Это название было своеобразной отсылкой к "Пчелиной королеве".
Во время Второй мировой войны начали активно использовать дроны на фронте, а во время Холодной войны их стали применять для разведки. СССР также имел свои разработки, но он их на практике не применял.
Уже в 70-х стали изготавливать дроны-камикадзе, которые подлетали к цели и взрывались вместе с ней. По аналогии работают современные шахиды, которые сейчас запускает Россия на Украину.
Сейчас технологии дронов быстро развиваются и модифицируются. Одним из культовых в российско-украинской войне стал турецкий Байрактар, который очень помог сдерживать оккупантов в начале полномасштабного вторжения.
В Украине почти 100 компаний производят дроны для ВСУ. 40 отечественных беспилотников прошли процедуру ввода в эксплуатацию и компании получают государственные контракты.
К примеру, ВСУ активно использует на фронте разведывательный БпЛА "Гор", который предназначен для разведки и корректировки артиллерии на высотах до 3 500 метров. Комплекс с тремя самолетами и наземной станцией стоит 250 000 долларов. Изготовлено уже 28 комплексов.
Также на фронте широко применяют разведывательный беспилотный комплекс SHARK, разработанный в 2022 году для наблюдения и корректировки огня.
Летом 2023 года начали применять украинский дрон-камикадзе "Бобер". Именно его не раз замечали при атаках на Москву.
В ноябре 2023 года стало известно о появлении новой версии разведывательного аппарата Аист-100, который разработали еще в 2017 году. Новая модель Leleka LR будет иметь радиус действия до 90 км и улучшенную устойчивость к РЕБ.
В российско-украинской войне активно используют и PD-2. Это украинский многоцелевой БпЛА, предназначенный для осуществления воздушной разведки и боевого применения как носитель бомбовой нагрузки с боевой частью весом до 3 кг.
Многие эксперты называют российско-украинскую войну "войной дронов". От того, как будут развиваться эти технологии, будет зависеть дальнейший ход военных действий.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина заявил, что у РФ наблюдаются проблемы с производством высокотехнологичных средств, и россияне вынуждены искать обходные пути. При этом у Украины есть неплохая школа, и с доступом к достижениям союзников, вероятно, продолжит демонстрировать успехи.
Вместе с этим эффективность дронов может существенно снизиться из-за развития РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
"Но появляются дроны с искусственным интеллектом, который ведет их на цель при потере связи и управления. Появляются образцы более устойчивые к препятствиям", - рассказал он.
Напомним, что в ночь на 25 ноября Россия осуществила самую массированную атаку дронов на Киев. Украинские силы ПВО уничтожили в столице и области 66 воздушных целей.
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