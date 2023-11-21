Как развитие РЭБ повлияет на войну дронов: мнение эксперта

Развитие технологий и усовершенствование систем радиоэлектронной борьбы в условиях продолжающейся широкомасштабной войны РФ против Украины "идет в ногу" с эволюцией БПЛА, которые становятся более устойчивыми к потере связи и управлению.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина .

Эксперт озвучил свою оценку в вопросе будущего РЭБ и "войны дронов", в частности в условиях позиционного противостояния между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

По его словам, в РФ наблюдаются проблемы с производством высокотехнологичных средств, и россияне вынуждены искать обходные пути. При этом Украина имеет неплохую школу, и с доступом к достижениям союзников, вероятно, продолжит демонстрировать успехи, считает Коваленко.

В то же время эксперт обращает внимание, что судя по тенденциям, появление новейших средств может осложнить применение БПЛА типа "Мавик" и других гражданских беспилотников.

"Но они не стоят на месте. Появляются дроны с искусственным интеллектом, который ведет их на цель при потере связи и управления. Появляются образцы, более устойчивые к помехам", - сказал он.

С одной стороны, количество окопных РЭБ растет, с другой - дроны тоже эволюционируют, подытожил обозреватель.

Развитие украинских дронов и РЭБ

Напомним, что на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны. Также добавим, что ранее Кабмин выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций для отечественных производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем Россия. В частности, из-за наличия западных технологий.

Напомним, что по мнению руководителя проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева, выиграть у российских оккупантов "войну дронов" Украина может в сотрудничестве военных и гражданских.

Добавим, что на прошлой неделе министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о тестировании в Украине нового мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы "ЭТЕР". Он обнаруживает вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБов, что поможет бойцам ВСУ эффективнее выполнять боевые задачи, запускать БПЛА и поражать позиции противника