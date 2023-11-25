Масштабная атака дронов на Киев: что известно на данный момент

Российские войска атакуют Киев дронами-камикадзе. В результате падения обломков пострадали несколько человек, возникли пожары в разных районах столицы.

При подготовке материала использовались: Telegram мэра Киева Виталия Кличко, Telegram КГВА, Telegram Воздушных сил, а также сообщения с национального телемарафона.

Все подробности ночной атаки "Шахедов" на столицу - материале РБК-Украина .

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские войска запускали дроны-камикадзе в направлении Киева с двух направлений – южного и северного. С 5 часов утра в Киевской области и столице сообщается о работе сил ПВО.

Как сообщили в КГВА, силами противовоздушной обороны в Киеве было поражено более 40 "Шахедов".

Сообщается о пострадавших

Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе Киева. Также медиков вызвали и в Подольский район столицы.

Позже стало известно, что в пятиэтажке в Соломенском районе произошло разрушение на втором этаже. Заблокированы две женщины.

"Также в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - сообщил Виталий Кличко.

Пожары в нескольких районах

По данным КГВА и сообщениям мэра столицы, в нескольких районах города возникли пожары и задымления.

Соломенский район

Так, в следствие падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории детского сада.

Также в Соломенском районе в некоторых домах зафиксировано повреждения окон в квартирах. Кроме того, в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 кв. м.

В результате атаки пострадали два человека. Оба имеют острую реакцию на стресс. Им оказали помощь на месте.

Днепровский район

По словам Виталия Кличко, в Днепровском районе обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа, возникло задымление. На место следуют пожарные.

Голосеевский район

В Голосеевском районе обломок дрона упал на 4-этажный дом. Также сообщалось, что падение обломков зафиксировано в зеленой зоне.

Печерский район

Зафиксированы обломки на незастроенной территории. Предварительно, без последствий.

Рекордное количество БпЛА

Как отметили в Воздушных силах, враг выпустил по территории Украины рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Основным направлением был Киев.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, над столицей противовоздушная оборона уничтожила более 40 воздушных целей.

Проблемы со светом

В результате атаки дронов в Киеве без света остались:

77 жилых домов;

120 учреждений.

"Продолжаются работы по восстановлению. Информация обновляется и уточняется", - пишет КГВА.

Ночная атака на Киев 25 ноября

Ночью 25 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. КГВА предупредила об атаке дронов и попросила не игнорировать воздушную тревогу.

Ближе к утру жители некоторых районов Киева услышали взрывы. Местные власти сообщили о работе ПВО. В Воздушных силах предупредили об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев с нескольких направлений.

Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что "идут" несколько групп дронов на столицу.