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В Иране представили новый ударный беспилотник Shahed-238

Понедельник 20 ноября 2023 19:59
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В Иране представили новый ударный беспилотник Shahed-238 Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Иране представили новую модификацию ударного беспилотника Shahed. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Презентация новинки состоялась во время визита верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи в университет в Тегеране, где ему были показаны последние достижения аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

На выставке была представлена реактивная модификация Shahed-136, получившая название Shahed-238 в трех версиях с различными системами наведения.

Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, также представили модификации с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системами наведения.

Версия с инфракрасной/оптической системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

Фюзеляжи всех трех новинок имеют нехарактерный для иранских беспилотников черный цвет, что может быть связано с применением радиопоглощающих материалов.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ обручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. Враг регулярно использует вышеупомянутые БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Из-за помощи Кремля против Тегерана были введены многочисленные санкции.

В частности, в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов".

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