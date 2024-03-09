Вы будете удивлены. Историк рассказал, когда на территории Украины появились первые коты

Когда и как на территории Украины появились первые коты

"Кот был одомашнен примерно 10 тысяч лет назад, однако в то время коты не жили на территории нашего государства. Коты к нам приходили тремя отдельными группами, которые не были связаны друг с другом", - рассказывает историк.

Впервые кошки на наших территориях появились 6 000 лет назад в трипольских поселениях, поскольку исследователи обнаружили их кости. Раскопки свидетельствуют, что коты тогда охраняли зерно от мышей.

"Потом мы видим кошек на территории греческих городов-колоний, а это две тысячи лет назад. Там люди торговали зерном и поэтому животные также его охраняли", - говорит Алферов.

"Коты пришли в Украину и осели навсегда в Х-ХІ веках. Киев был тогда центром мировой торговли зерном, поэтому кошки охраняли урожай от грызунов. У котов также была хорошая шкурка, из которой делали шубки", - добавляет историк.

В Киеве известно несколько находок кошек - в овраге Старокиевского городища, на жилых усадьбах Верхнего города и Подола. Среди других хорошо известна находка 1938 года на усадьбе Михайловского Златоверхого монастыря.

Во время одних раскопок ученые обнаружили остатки землянки, предположительно пострадавшей во время татаро-монгольского погрома Киева зимой 1240 года. На полу этого жилища лежал обгорелый скелет домашнего кота. Там также нашли закрытый замок, поэтому, скорее всего, из-за него животное не смогло выбраться наружу во время пожара.

Также известно, что в Киевской Руси коты жили рядом с людьми, но преимущественно должны были искать себе еду самостоятельно. Из-за постоянной охоты многие животные имели меньшую продолжительность жизни, чем их современные родственники.

Добавим, что впервые кошек одомашнили в Древнем Египте. Это подтверждается археологическими материалами. Ученые предполагают, что приручением кошки того времени занимались африканские племена, жившие рядом с египтянами. Поэтому песчаная кошка могла быть уже полудомашней. Среди иероглифических надписей в гробницах царей V и VI династий встречаются иероглифы со значением "кошка".

Египтяне почитали кошек как священных животных. Если кто-то вредил им, то его строго наказывали за это. Убийцу кошки забивали насмерть камнями.