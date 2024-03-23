Историк раскрыл ужасную тайну советской звезды. Вот что на самом деле она символизирует

Красная звезда - идеологический и религиозный символ, который был одним из главных геральдических знаков СССР. Ее изображали не только на флаге или государственных наградах, она присутствовала повсюду - на фасадах домов, открытках, упаковках товаров и т. д. Этот знак коммунисты выбрали неслучайно - он имел мощное и одновременно ужасное значение.

О том, что символизирует советская звезда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube.

Что на самом деле символизирует советская звезда

"Один из самых страшных символов человечества - это красная коммунистическая звезда. Коммунисты приняли эту звезду за свое отличие в 1918 году. За этим стоял Лев Троцкий, а он был оккультистом. Именно звезда укладывалась в его в систему оккультных знаков", - рассказывает историк.

Алферов добавляет, что на первом ордене советов - ордене красного знамени, красная звезда была расположена вверх ногами.

Орден красного знамени (фото: Википедия)

"Это пентаграмма - сатанинский знак. И не только о 1918 годе идет речь. На награде к всесоюзной Спартакиаде 1932 года, когда у нас геноцид-голодомор был, они себе играли в соревнования под знаком пентаграммы. Но истинное значение этой звезды - не только оккультное. Звезда - это пять континентов, залитые кровью революции", - говорит исследователь.

Красная звезда в современности

В настоящее время красная звезда является достаточно распространенной эмблемой, как подражание с советских времен она присутствует на флаге Вооруженных сил Российской Федерации, на эмблемах Вооруженных сил Республики Беларусь и Вооруженных сил Республики Казахстан.

Добавим, что в Латвии и Литве красная звезда является символом тоталитаризма и советской агрессии и запрещена для использования. В Польше и Эстонии рассматривали законопроекты, запрещающие символы фашизма, коммунизма и другие тоталитарные символы, не уточняя их. Но законопроекты были отклонены как нарушающие свободу слова.

Напомним также, что Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики" запрещает использование флагов, символов, изображения или другую атрибутику, в которых воспроизводится сочетание серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга (рала), молота и пятиконечная звезды.