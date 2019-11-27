Джерело особливої небезпеки: Комаровський зробив заяву про дитячі іграшки

Доктор Комаровський поділився важливими правилами щодо вибору і використання дитячих іграшок
Доктор Комаровський розповів про головне правило, якого необхідно дотримуватися при виборі дитячих іграшок. Про це відомий педіатр розповів у своєму відеоблозі.
За словами Євгена Олеговича, головна вимога до дитячих іграшок - це безпека. Також педіатр розповів про деякі нюанси.
Для кожного віку має бути своя категорія іграшок. Виробник завжди повинен вказувати на маркуванні.
"За цим треба всіляко стежити", - заявляє Комаровський.
Комаровський розповів про дитячі іграшки (фото: pixabay.com)
Від дитини потрібно ховати іграшки старших братів і сестер.
Джерелом особливої небезпеки є магніти і батарейки. Потрібно стежити, щоб дитина не дістав батарейку і не виколупав магніт.
Необхідно бути особливо обережним з іграшками ручної роботи, а також з іграшками, які масово роздають під час свят.
"Повірте, що безпека таких іграшок точно не є пріоритетом для їх виробників", - впевнений педіатр.
Комаровський розповів про небезпечні дитячі іграшки (відео: YouTube)