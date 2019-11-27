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Джерело особливої небезпеки: Комаровський зробив заяву про дитячі іграшки

STYLERПерсони    27.11.2019 - 07:34
Джерело особливої небезпеки: Комаровський зробив заяву про дитячі іграшки
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський поділився важливими правилами щодо вибору і використання дитячих іграшок

Доктор Комаровський розповів про головне правило, якого необхідно дотримуватися при виборі дитячих іграшок. Про це відомий педіатр розповів у своєму відеоблозі.

За словами Євгена Олеговича, головна вимога до дитячих іграшок - це безпека. Також педіатр розповів про деякі нюанси.

Правило №1

Для кожного віку має бути своя категорія іграшок. Виробник завжди повинен вказувати на маркуванні.

"За цим треба всіляко стежити", - заявляє Комаровський.

Джерело особливої небезпеки: Комаровський зробив заяву про дитячі іграшки

Комаровський розповів про дитячі іграшки (фото: pixabay.com)

Правило №2

Від дитини потрібно ховати іграшки старших братів і сестер.

Правило №3

Джерелом особливої небезпеки є магніти і батарейки. Потрібно стежити, щоб дитина не дістав батарейку і не виколупав магніт.

Правило №4

Необхідно бути особливо обережним з іграшками ручної роботи, а також з іграшками, які масово роздають під час свят.

"Повірте, що безпека таких іграшок точно не є пріоритетом для їх виробників", - впевнений педіатр.

Комаровський розповів про небезпечні дитячі іграшки (відео: YouTube)

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