ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вид вигодовування не має значення: Комаровський відповів на важливе питання

STYLERПерсони    22.11.2019 - 07:59
Вид вигодовування не має значення: Комаровський відповів на важливе питання
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський дав важливу пораду щодо годування груддю

Доктор Комаровський висловився про одну популярну думку. Так, існує переконання, що діти, яких годували грудьми, згодом рідше хворіють на ГРВІ, ніж "ті, хто на штучному". Нібито грудне молоко наділяє дитину в майбутньому протистояти вірусним інфекціям, що вражають дихальні шляхи.

На своєму особистому сайті педіатр розповів, що наукою доведено, що у дітей, які отримували замінник материнського молока, рідше виникають отити. Але зв'язок частоти ГРВІ та грудного вигодовування не доведено.

За словами Комаровського, кількість ГРВІ у дитини безпосередньо залежить від способу її життя, тобто від того, наскільки успішною є профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Вид вигодовування не має значення: Комаровський відповів на важливе питання

Комаровський розповів, як грудне вигодовування впливає на частоту ГРВІ (фото: unsplash.com)

Якщо квартира регулярно провітрюються, діти та інші члени сім'ї вакциновані від грипу, і дитину не тягають за собою у місця великого скупчення людей (магазини, поліклініки) в сезони розгулу ГРВІ, у малюка набагато більше шансів захиститися від вірусів.

При дотриманні названих вище умов вид вигодовування, на якому перебуває дитина, абсолютно не має значення і не впливає на частотність лікарняних у мами.

На межі життя і смерті: Комаровський розповів про ризики для дитини (відео) Зовсім не обов'язково: Комаровський зруйнував черговий міф про грудне вигодовування
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся